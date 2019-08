'Horor, masakr, kaos': Svjetski mediji o ubojstvu na Kajzerici

Takvi zločini vrlo su rijetki u, generalno, tihom i sigurnom hrvatskom glavnom gradu, prenosi New York Times uz izjavu gradonačelnika Milana Bandića koji je zločin opisao kao 'izolirani incident' i 'slučaj obiteljskog nasilja'.

Strani mediji također prenose kako je glavni grad tijekom kobne večeri bio okupiran policijom i da su izlazi iz grada bili strogo kontrolirani. Spominje se kako se zločin desio u, inače, mirnom susjedstvu u južnom dijelu grada.

- Strašni krikovi čuli su se prije pucnjeva - New York Times prenosi izjave svjedoka.

Podsjetimo, ubojica je nekoliko sati nakon šesterostrukog ubojstva pronađen mrtav u Brezovici, 10 kilometara od mjesta na kojem je ubio tri žene, dva muškarca i dijete (10).

Masakr na Kajzerici preživjela je desetomjesečna beba.

Dvije žene, koje su bile sestre, i dijete (10), ubio je pred kućom, tijela muškaraca našli su u kući, jedan je ležao u sobi, drugi na hodniku.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

- Sestra je živjela tu s dječačićem od deset godina, i otac i majka. Bilo je strašno. To je za nas tragičan događaj. To se nikad nije događalo ovdje. Nikad u tim razmjerima. To je horor. Mi smo svi tu šokirani. Sinoć nismo smjeli nigdje. Policija je radila i moramo biti razumni - rekla nam je susjeda.