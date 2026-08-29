HOROR NA KRŠĆANSKOM FESTIVALU Veliki znak srušio se na ljude, čovjek poginuo

Tragedija je prekinula veliki kršćanski festival u West Sussexu u Velikoj Britaniji. Veliki znak srušio se na području festivala Big Church Festival u Wiston Parku, nedaleko od Steyninga. Jedna osoba je poginula, a najmanje šest ljudi je ozlijeđeno. Policija iz Sussexa intervenirala je nakon dojave o nesreći u petak. Na mjestu događaja 41-godišnji muškarac iz Eastbournea proglašen je mrtvim, prenosi Sky news.

- Ovo je tragičan događaj i naše misli su uz obitelj i prijatelje preminulog u ovom iznimno teškom trenutku - rekao je Richard McDonagh iz policije Sussexa.

Još najmanje šest osoba ozlijeđeno je u incidentu te su prevezene u bolnicu na liječenje.

Organizatori su nakon tragedije odlučili prekinuti festival, a posjetitelji su ranije putem društvenih mreža obaviješteni da se petak navečer otkazuje.

- Trenutačno su naše misli usmjerene na sve koji su izravno pogođeni onime što se dogodilo. Slomljeni smo - poručili su organizatori Big Church Festivala.

Policija je tijekom večeri ostala na mjestu događaja i pozvala građane da izbjegavaju područje.

Big Church Festival osnovan je 2009. godine i prema podacima organizatora najveći je kršćanski festival u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prema podacima britanske meteorološke službe, u području Shorehama u West Sussexu u petak poslijepodne zabilježeni su udari vjetra oko 43 kilometra na sat.