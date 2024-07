Milovan ostao bez testisa: Išao sam liječiti praščića, svinja me napala i ugrizla za međunožje!

Horor napad svinje u Aleksincu u Srbiji - Milovan Dinić iz sela Bovan ostao je bez jednog testisa nakon što ga je napala svinja dok je prasetu na ranu pokušao nasuti jod, piše Telegraf. Milovan se dobro oporavlja u bolnici u Aleksincu, ali su mu liječnici zbog težine ozljeda u predjelu genitalija morali kirurški odstraniti jedan testis.

- Prase je imalo ozljedu na leđima. Ja sam krenuo prema njemu s bočicom joda da mu stavim na ranu. Pokušao sam ga stisnuti da mu stavim joda na leđa i nisam uspio pa sam ga pokušao uloviti za glavu, ali je u tom trenutku zaskvičalo, a svinja je odmah došlo do nene i počela me gristi za genitalije - kazao je Milovan.

Ispričao je kako se od napada uspio obraniti tako što je svinju krenuo udarati dlanom i počeo joj je stavljati jod po glavi.

- Krvario sam, ali sam stavio zavoj i gazu i odvezao sam se do bolnice u Aleksincu. Odmah su me pregledali i napravili mi ultrazvuk, a liječnik je rekao da me moraju operirati i odstraniti mi jedan testis jer je previše nagnječen, da ne bih dobio sepsu. Imao sam i ozljedu na donjem dijelu trbuha, svinja mi je zubima posjekla kožu. Bio sam u bolnici od 19. do 30 lipnja. Dobijao sam inekcije, zaštitni serum, infuziju. Sad dolazim na previjanja, uskoro bi mi trebali vaditi šavove - izjavio je Milovan.

- Ja je hranim i znam kakva je. Međutim, tog dana sam vršio dezinfekciju zbog šuge, prksao sam je, možda se i zbog toga uznemirila, a dodatno ju je uznemirilo ovo sa prasetom i krenula je na mene. To je velika svinja ima skoro 200 kilograma - rekao je Milovan.