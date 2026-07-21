Horor u Britaniji! Upao u kuću pa bivšu ministricu čekićem ubio: Zadao 21 udarac po glavi

Widdecombe, bivša zastupnica i članica stranke Reform UK, pronađena je mrtva 9. srpnja u svojem domu na jugozapadu Engleske, dan nakon napada. Policija vjeruje da je bila ciljano napadnuta, no motiv još nije utvrđen. Za njezino ubojstvo optužen je dvadesetosmogodišnji Joshua Kerry, koji se u utorak pojavio pred Westminsterskim magistratskim sudom u Londonu i nije se izjasnio o krivnji. Slučaj će biti prebačen na sud Old Bailey.

Tužitelj Kashif Malik rekao je da je kamera u kući snimila napad. Prema njegovim riječima, Kerry je ušao u njenu kuću i pitao je ima li bankovne kartice i osobnu iskaznicu. Nosio je rukavice i skrivao čekić prije nego što ju je njime udario 21 put.

Nakon napada uzeo je njezin novčanik i napustio kuću, u kojoj je proveo oko dvije minute, rekao je tužitelj.

Widdecombe je bila poznata po konzervativnim društvenim stavovima. Ministrica je bila u vladi konzervativnog premijera Johna Majora od 1992. do 1997., a kasnije je obnašala dužnost glasnogovornice Reform UK-a za pitanja imigracije i pravosuđa.