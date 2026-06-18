Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Puli te predložilo produljenje istražnog zatvora...
Horor u Istri: Muškarac (44) optužen za silovanje partnerice, nasilje i zlostavljanje djece
Županijsko državno odvjetništvo u Puli podignulo je optužnicu protiv 44-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg tereti za više teških kaznenih djela, među kojima su teško kazneno djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji, povreda prava djece, tjelesna ozljeda i prijetnje. Prema optužnici, muškarac je tijekom duljeg razdoblja na području Istarske županije fizički i psihički zlostavljao svoju blisku osobu rođenu 1997. godine. Tereti ga se da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, nanio joj tjelesne ozljede, prijetio joj te u travnju 2023. počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode.
Osim toga, optužnicom ga se tereti i da je na štetu svoje djece počinio dva kaznena djela povrede djetetovih prava.
Nakon provedene istrage, Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Puli te predložilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti da bi okrivljenik mogao ponoviti kaznena djela.
Podsjetimo, muškarac je uhićen nakon što je protiv njega pokrenuta istraga, a sudac istrage tada mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela.
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