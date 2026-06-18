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STRAVIČAN SLUČAJ

Predator iz Irske godinama je seksualno zlostavljao djecu u školi: Evo koju je kaznu dobio

Piše 24sata,
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Predator iz Irske godinama je seksualno zlostavljao djecu u školi: Evo koju je kaznu dobio
Foto: Canva

Okružni sud u Letterkennyju utvrdio je da su se gnusni zločini događali dok je Sharkey radio u srednjoj školi St Joseph's. Mnoge od žrtava bili su učenici koje je vodio na vikend izlete u Donegal radi aktivnosti na otvorenom, poput vožnje kanuom

Patrick Sharkey (83), bivši zaposlenik škole u Coleraineu, osuđen je u Republici Irskoj na šest i pol godina zatvora nakon što je priznao krivnju za povijesne seksualne prijestupe nad djecom. Sharkey je priznao 132 točke optužnice koje se odnose na zlostavljanje 19 žrtava u razdoblju od 1970-ih do 1990-ih.

Predatorski zločini skriveni iza školskih izleta

Okružni sud u Letterkennyju utvrdio je da su se gnusni zločini događali dok je Sharkey radio u srednjoj školi St Joseph's. Mnoge od žrtava bili su učenici koje je vodio na vikend izlete u Donegal radi aktivnosti na otvorenom, poput vožnje kanuom. Sud je čuo kako bi Sharkey odvodio dječake u dom svojih roditelja u Clonmanyju, okrug Donegal. Upravo u kući u kojoj je odrastao dogodio se veći dio zlostavljanja, iako su se neka kaznena djela dogodila i na adresama u Dublinu. Sudac je, izričući presudu, naglasio da je Sharkeyevo djelovanje bilo proračunato, s predumišljajem i predatorsko. Radilo se o sustavnom iskorištavanju povjerenja koje su djeca i njihove obitelji imale u njega kao školskog djelatnika.

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Na ranijem ročištu, žrtve su detaljno opisale kako su na izletima bili prisiljeni dijeliti krevet sa Sharkeyem. Mnogi su opisali godine mentalne i emocionalne traume koje su pretrpjeli, budeći se usred noći dok ih je Sharkey dodirivao. Prošlog mjeseca, sud je saslušao potresne izjave nekoliko žrtava, uključujući i izjavu jednog muškarca koji je zahvalio 83-godišnjaku što je ostao živ dovoljno dugo da dočeka svoj dan na sudu. Sudac je istaknuo da su žrtve pretrpjele "predvidljive psihološke simptome koji mijenjaju život i koji traju do danas". Njegove riječi odzvanjale su sudnicom dok je opisivao kako je Sharkey iskorištavao socijalne prilike svojih žrtava i njihovih obitelji, a njegovo kazneno djelo "uključivalo je značajno vrbovanje i pripremanje žrtava".

Ranija presuda

Sharkey je 2023. godine u Sjevernoj Irskoj već bio osuđen na tri godine i četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju po devet točaka optužnice za nepristojan napad na tri dječaka između 1. rujna 1988. i 31. prosinca 1998. godine. Žrtve iz tog slučaja također su bile uključene u postupak u Letterkennyju. Sudac je u novoj presudi uzeo u obzir niz čimbenika, uključujući Sharkeyevu dob i narušeno zdravlje, kao i njegovo priznanje krivnje, već odsluženo vrijeme u Sjevernoj Irskoj te njegovu spremnost na suradnju s irskom policijom (Gardaí). Međutim, naglasio je da su kaznena djela bila "vrlo invazivne i seksualne prirode", ističući da su životi žrtava "potpuno uništeni".

​- Životi su potpuno upropašteni jer ste bili žrtve vašeg zlostavljanja - rekao je sudac obraćajući se izravno Sharkeyu.

Rečeno mu je da će u zatvoru provesti najmanje šest i pol godina, uz dodatnih šest mjeseci uvjetne kazne.

*uz korištenje AI-ja
 
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