Horor u Karlovcu: 'Cura je samo sjedila u šoku, nije imala kože na rukama, vidjele su se kosti'

Odmah nakon eksplozije meni se zapalila kosa, no prijatelj do mene je cijeli gorio. Valjao se po podu, a ja sam hvatala bilo što čime ga mogu gasiti. Cijelo vrijeme mi je bila vrućina u glavi. Vidjela sam i curu koja je najteže stradala. Cura nije imala kože na prsima obje ruke. Vidjele su se samo kosti. Koža je izgledala kao da je svijeća izgorjela. Ona je samo sjedila na podu ispred kluba u šoku, ispričala nam je žrtva iz kluba Bernarda Renko.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA:

Pokretanje videa... 00:42 Konobarica palila šank u klubu Monaco | Video: 24sata

Uz nju je bila i sestra Viktorija. I ona je pokušavala ugasiti prijatelja, no u silnoj gužvi netko ju je bacio na tlo te je na staklo rasjekla ruku.

- Prijatelj ima opekline 2. stupnja, opečen po podlaktici, leđima, trupu i uhu. Sve ga boli. On se sam odvezao do Hitne, a mi smo otišle same jer je bolnica blizu kluba - ispričala je Viktorija. Dodala je i kako je trenutak prije eksplozije boce vidjela konobaricu kako pali šank.

- To je bilo oko 2 sata. Ona je uporno lijevala taj štroh po šanku. Nije pazila pa joj je u jednom trenutku plamen ušao u bocu i to je grunulo po svima - prisjetila se Viktorija eksplozije.

Foto: Privatni album

- Večeras smo sestra, ja i prijatelj zapaljeni u Nigh clubu Monaco u Karlovcu. Izašli smo s namjerom ada se podružimo i naplešemo. Izašli smo kao žrtve incidenta gdje ne znamo uzrok, Sjećamo se samo iskre koja dolijeće i zapali nas i cijelo društvo. Od toga prijatelj ima opekline 4. stupnja, a sestra ima 15 šavova. Nikom na ovom svijetu ne želim da gori i pokušava ugasit prijatelja u plamenu koji se valja i bori za život - napisala je ozlijeđena gošća kluba, Bernarda Renko, na Facebooku.

- Rano jutros oko 2.30 sati policija je zaprimila dojavu da je u ugostiteljskom objektu u gradskoj četvrti Švarča u Karlovcu ozlijeđeno više osoba. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je utvrđeno da su četiri osobe teško i tri lakše ozlijeđene opeklinama koje se nastale uslijed nestručnog rukovanja alkoholnim pićima 23-godišnje djelatnice ugostiteljskog objekta u svrhu efekta zapaljenja na šanku prilikom čega je došlo do iznenadnog izgaranja i ozljeđivanja osoba za šankom. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja - objavila je Policijska uprava karlovačka.

Ozlijeđeno je ukupno sedmero mladih, iz karlovačke bolnice rekli su nam da su teško ozlijeđene dvije 22-godišnje djevojke.

Foto: Privatni album

Doktorica Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice potvrdila nam da je ozlijeđeno ukupno sedmero mladih, a dvoje teško.

Foto: Privatni album

- One su zadržane na liječenju, riječ je o dvije ženske osobe 2002. godište. Jedna od te dvije osobe je na intenzivnoj. Opekline su na preko 20 posto površine tijela - rekla nam je Kovačić.

Dodala je i da je petero osoba pušteno kući. Riječ je, kako ravnateljica kaže, o lakim tjelesnim ozljedama.

- Riječ je o opeklinama i jedna osoba ima porezanu ruku - kaže ravnateljica.

POGLEDAJTE VIDEO: