UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

U subotu, 11. listopada na području Sesveta, u stanu, 34-godišnji državljanin Ukrajine (stranac na privremenom boravku u RH ) verbalno i tjelesno je napao 35-godišnju članicu obitelji-državljanku Ukrajine (stranac na privremenom boravku u RH). U srijedu 15. listopada u trenutku saznanja za taj događaj, osumnjičeni je, sumnja se počinio još dva kaznena djela.

Naime, jučer 15. listopada oko 22.20 sati na području Sesveta, predmetni 34-godišnji državljanin Ukrajine (stranac na privremenom boravku u RH) provalio je u stan u kojem se nalazio maloljetni član obitelji-državljanin Ukrajine (stranac na privremenom boravku u RH), te ga najprije tjelesno napao a zatim i oštrim predmetom ozlijedio. Liječnička pomoć oštećenom maloljetniku pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

