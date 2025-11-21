Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA TRAJE

Strava u Sisku: Pucali usred dana kraj škole, priveli dvojac

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Sisku: Pucali usred dana kraj škole, priveli dvojac
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Možemo potvrditi da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, rekli su kratko iz policije

U brzoj akciji sisačke policije u petak su uhićena dva čovjeka koju povezuju s pucnjavom u gradu. Kako su nam potvrdili iz PU sisačko-moslavačke, imali su dojavu o hicima u blizini Osnovne škole Braća Ribar u Zagrebačkoj ulici.

Sve se odvijalo u 13.45 sat.

- Možemo potvrditi da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su kratko iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu
Zagorci sretni što su dozvole za solare nezakonite: 'Bili smo u pravu, mičite se od naše zemlje'
NE BU IŠLO!

Zagorci sretni što su dozvole za solare nezakonite: 'Bili smo u pravu, mičite se od naše zemlje'

Ministarstvo utvrdilo da su dozvole za solare nezakonite • 400 obitelji kojim prijeti izvlaštenje: Sretni smo, želimo da se ponište i prestane izvlaštenje • SDP-ov župan Željko Kolar još ne priznaje odgovornost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025