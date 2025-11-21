Strava u Sisku: Pucali usred dana kraj škole, priveli dvojac

U brzoj akciji sisačke policije u petak su uhićena dva čovjeka koju povezuju s pucnjavom u gradu. Kako su nam potvrdili iz PU sisačko-moslavačke, imali su dojavu o hicima u blizini Osnovne škole Braća Ribar u Zagrebačkoj ulici.

Sve se odvijalo u 13.45 sat.

- Možemo potvrditi da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su kratko iz policije.