- \u0160aljemo ga u Sabor u prvo \u010ditanje u \u017eelji i nadi da do\u0111emo do \u0161to ve\u0107e doze konsenzusa i predmetni Zakon uobli\u010dimo u jedan provedbeni akt koji \u0107e stvoriti preduvjete da se predmetne zgrade saniraju i da se na adekvatan na\u010din osiguraju izvori financiranja - rekao je.\u00a0

Obnova \u0107e se financirati na na\u010din da\u00a0\u0107e 60 posto sredstava dati dr\u017eava, 20 posto lokalne jedinice pogo\u0111ene potresom i 20 posto sami vlasnici. A novost je da se osniva i Fond za obnovu.

- Fond \u0107e biti glavno operativno tijelo, a osnovat \u0107emo i stru\u010dni savjet koji \u0107e nadzirati rad Fonda. Siguran sam da \u0107emo kroz prvo i drugo \u010ditanje dobiti od javnosti i saborskih zastupnika prijedloge za koje smo spremni ugraditi ih u Zakon\u00a0- rekao je.

Ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Kor\u017einek, istaknula je kako je njezino ministarstvo bilo aktivno uklju\u010deno u pripremi nacrta Zakona s\u00a0obzirom da se najve\u0107i postotak o\u0161te\u0107enih zgrada nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini.

- Ponudili smo jedan koncept, on je otvoren za komentare kako bismo do drugog \u010ditanja do\u0161li do jednog teksta, koji \u0107e izdr\u017eati test vremena jer \u0107e se obnova doga\u0111ati sigurno kroz dugi niz godina, a posebno na onim iznimno vrijednim spomenicima kulture. Imamo iskustvo i poslijeratne obnove i obnove nakon razornih potresa, znamo da su to vrlo kompleksni projekti i zahtijevaju suradnju velikog broja stru\u010dnjaka - poru\u010dila je dodav\u0161i kako \u0107e posegnuti i za brojnim stranim stru\u010dnjacima.\u00a0

- Kako bismo osigurali da i u obnovi kulturne ba\u0161tine, u\u017eeg centra Grada, primijenimo najsuvremenije tehnologije, kako bismo obnovom tih\u00a0zgrada zapravo ih podigli na vi\u0161u razinu, ne samo u smislu protupotresnih oja\u010danja nego i energetske u\u010dinkovitosti da Zagreb zaista postane jedna metropola za 21. stolje\u0107e - dodala je.

Na pitanje koliko je ovaj prijedlog usugla\u0161en s Gradom Zagreb, Horvat je istaknuo kako je kroz javnu raspravu na predmetni prijedlog Zakona primljeno oko 400 komentara, uklju\u010duju\u0107i i od predstavnika Grada Zagreba.

- Oni su ve\u0107 ugra\u0111eni u Zakon i s Gradom Zagrebom se korespondencija nastavlja. Ja sam siguran da \u0107e u\u00a0razdoblju izme\u0111u prvog i drugog \u010ditanja\u00a0biti jo\u0161 komentara i suvislih prijedloga. Pozivam \u0161iroku javnost da se uklju\u010di u ovu debatu i konstruiranje Zakona jer svaka dobra primjedba koja \u0107e biti provediva siguran sam da \u0107e postati dio Zakona - rekao je.

Na pitanje kada \u0107e Zakon stupiti na snagu i krenuti prve obnove, Horvat je poru\u010dio kako o\u010dekuje usvajanje Zakona na po\u010detku rujna.\u00a0U\u00a0prijelaznim i zavr\u0161nim odredbama Zakona, dodao je, definirat \u0107e\u00a0ingerenciju Fonda.\u00a0

- Osnovat \u0107e se vrlo skoro. Do tada \u0107e sve ono \u0161to \u0107e biti potrebno raditi Ministarstvo graditeljstva. Mi \u0107emo vrlo brzo po\u010deti zaprimati odluke kojim \u0107emo davati mogu\u0107nosti i pravo svima, koji su na bilo koji na\u010din o\u0161te\u0107eni, da koriste ovakvu metodologiju kori\u0161tenja pomo\u0107i u samoj obnovi. Ona ide mehanizmom organizirane obnove - rekao je dodav\u0161i kako \u0107e se nakon usvajanja Zakona pristupiti konkretnim koracima.

- Mo\u017eda je sada malo preuranjeno definirati koji \u0107e to koraci biti jer \u0107e puno toga ovisiti o dinamici osiguranja izvora i iznosa sredstava kojima \u0107emo mo\u0107i financirati odre\u0111ene korake, pa samim time i prioritete - rekao je.

Novinari su ga upitali je li za o\u010dekivati da \u0107e se gra\u0111ani na godi\u0161njicu potresa vratiti u svoje domove.

- Obi\u010dno ljudi vele predugo smo u politici da bi davali tako lakomislena obe\u0107anja, ali nulti prioritet je upravo taj - osigurati konstrukcijom obnovom \u0161to je prije mogu\u0107 povrat gra\u0111ana u svoje stanove, kako bi oni mogli nastaviti sa cjelovitom obnovom - rekao je Horvat.\u00a0

Upitan jesu li ku\u0107e i stanovi prioritet, Horvat je istaknuo kako je prioritet u organiziranoj obnovi omogu\u0107iti da svi oni koji danas nisu u svojim domovima \u0161to prije u njih vrate.

U Zakonu stoji \u010dlanak u kojem pi\u0161e: \"Na temelju ovoga Zakona obnavljaju se i zgrade iz stavka 1. ovoga \u010dlanka koje se ne smatraju postoje\u0107im ako je za njihovo ozakonjenje podnesen zahtjev u roku propisanom posebnim zakonom i ako budu ozakonjene\". Upitali smo ministra da li onda o\u0161te\u0107ene nelegalne\u00a0zgrade prvo treba legalizirati da bi ih se obnovilo, no ministar, nov u ovom resoru, uop\u0107e nije znao da je taj \u010dlanak unutra. Uvjeravao nas je da takva formulacija ne postoji.\u00a0

- U ovom prijedlogu Zakona takva formulacija ne postoji.\u00a0\u0160to \u0107e iznjedriti drugo \u010ditanje i kona\u010dna formulacija uz suglasnost i Ministarstva pravosu\u0111a, uz visoku dozu konsenzusa svih resornih ministarstava, ali i zainteresirane javnosti, siguran sam da \u0107emo iznjedriti jedan provedbeni akt koji \u0107e dati konturu, a nakon toga i drugim podzakonskim aktima stvoriti jednu dinamiku i konkretne korake. Svi oni koji \u0107e podnositi zahtjev za dobivanje odluke, vrlo jasno i jednostavno znaju koji su to koraci i koja je to dinamika unutar koje mogu o\u010dekivati pomo\u0107 i po\u010detak same sanacije - rekao je.\u00a0

Dok je on govorio, na licu\u00a0ministrice Obuljen Kor\u017einek vidjelo se da nije ba\u0161 zadovoljna njegovim odgovorom, a po zavr\u0161etku konferencije poja\u0161njavala mu je na \u0161to se to odnosi. Pa smo ju zamolili da pojasni i nama.\u00a0

- Nemam sad pred sobom tekst, ali to zna\u010di da se izjedna\u010duju oni koji su pokrenuli proces legalizacije, a jo\u0161 uvijek taj postupak iz nekog razloga nije dovr\u0161en, radi se o mo\u017eda par ku\u0107a, ali da ti ljudi ne budu diskriminirani. Ne mo\u017ee biti za ne\u0161to \u0161to uop\u0107e ne postoji, ali za one koji su pokrenuli proces, a iz nekog razloga nije zavr\u0161en, da ih se tretira ravnopravno kao i ove koji su zavr\u0161ili proces legalizacije - pojasnila je.