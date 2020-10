Horvatinčić još neće u zatvor jer tvrdi da se ne može operirati u RH, sutkinja traži vještačenje

Horvatinčić je dobio već dvije odgode izvršavanja zatvorske kazne zbog teške bolesti. Obrana tvrdi da se operacija koja mu treba ne može izvesti u Hrvatskoj, pa je sutkinja zatražila vještačenje

<p> <strong>Tomislav Horvatinčić </strong>(74) je u prosincu prošle godine pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće iz 2011. u kojem je poginuo talijanski bračni par <strong>Salpietro</strong>, no on još uvijek nije otišao u zatvor.</p><p>Kako piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/horvatincic-ce-u-zatvor-samo-ako-se-moze-operirati-u-hrvatskoj-1438533">Večernji list,</a> već dva puta je dobio poziv da se javi na izdržavanje kazne, no njegova obrana je u oba navrata tražila da se odsluženje kazne odgodi jer je <strong>Horvatinčić </strong>teško bolestan.</p><p><strong>Operacija u inozemstvu</strong></p><p>Obrana tvrdi da se zahvati koji su potrebni <strong>Horvatinčiću</strong> ne mogu izvesti u Hrvatskoj, a pogotovo ne u Bolnici za osobe lišene slobode te da zato <strong>Horvatinčić </strong>mora ići na operaciju u inozemstvo. </p><p>Uz medicinsku dokumentaciju, sada su dobili i potvrdu iz zatvorske bolnice jer je BOLS zagrebačkom Županijskom sudu poslao dopis u kojem je pojasnio da oni nemaju mogućnosti izvesti operaciju koja je Horvatinčiću potrebna kao ni pružiti mu postoperativnu skrb.</p><p><strong>Novo vještačenje</strong></p><p>Predmetna sutkinja je tražila novo vještačenje koje bi trebalo utvrditi postoji li ijedna bolnica u Hrvatskoj koja može izvesti potrebnu operaciju.</p><p>Ukoliko se pokaže da postoji takva bolnica, to će vjerojatno značiti da će Horvatinčić početi izvršavanje svoje zatvorske kazne, a po potrebi će ga iz zatvora voziti na liječenje.</p><p><strong>Pravna trakavica</strong></p><p>Cijeli slučaj pretvorio se u pravnu sapunicu jer se <strong>Horvatinčiću </strong>sudilo čak tri puta. Na prvom suđenju 2015. bio je osuđen na uvjetnu kaznu od 20 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Tu je presudu ukinuo Županijski sud u Zadru zbog toga što nije dovoljno dobro utvrđeno je li <strong>Horvatinčić</strong> u vrijeme nesreće bio ubrojiv ili ne. Na drugom suđenju prihvaćena je njegova obrana sinkopom pa je oslobođen, da bi treći puta na istom sudu u <strong>Šibeniku</strong> bio pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci.</p>