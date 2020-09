Horvatinčić i ovaj put izbjegao zatvor, pronašli smo ga: 'Idem na pregled liječniku. Autom...'

Horvatinčića se redovito viđa na kavama i šetnjama diljem Europe. Kaže da se liječio od raka kostiju, a sad ima rak želuca. Navodno mu se opet pogoršalo stanje

<p>Četvero mrtvih u razmaku od 40 godina, a iza rešetaka je čučao samo mjesec dana, i to tijekom pritvora, 2011. <strong>Tomo Horvatinčić</strong> je, slobodno to možemo reći, Harry Houdini hrvatskog pravosuđa. Koliko to služi na čast njemu i našem sudstvu, otvoreno je za raspravu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljetos je Horvatinčić bio u Frankfurtu</strong></p><p>Posljednja u nizu pravnih vratolomija kojom je izbjegao Remetinec odigrala se prije nekoliko dana. Trebao se u četvrtak, 1. listopada, javiti na odsluženje zatvorske kazne, ali opet je zatražio odgodu. Zašto? Zbog (opet) pogoršanog zdravstvenog stanja. Formalno, ovo mu je druga odgoda zbog zdravlja, a neformalno više vjerojatno ni on ne zna zbrojiti koliko puta dosad je izbjegao iznimno sporoj ruci hrvatske pravde. Krenimo polako, od 1980., kad je autom usmrtio pješakinju <strong>Mandu Vučković</strong> na pješačkom prijelazu u Zagorskoj ulici u Zagrebu i pobjegao s mjesta nesreće. Preskočimo zatim devet godina i prisjetimo se kako je na Aleji Bologne, također autom, usmrtio drugu pješakinju, <strong>Nadu Petrović</strong>. Za prvi slučaj dobio je dvije godine uvjetne. Za drugi je dobio kaznenu prijavu i ne zna se je li odležao ijednog dana u zatvoru. A onda, 2011. kraj Primoštena, brodom je usmrtio talijanski bračni par <strong>Salpietro</strong>. Kao što je poznato, još nije u zatvoru.</p><p>Ponukani novom Horvatinčićevom odgodom, odlučili smo ga potražiti i porazgovarati s njim. I pronašli smo ga. Nije bilo teško, zapravo. Poručio nam je telefonski kako mu se zdravstveno stanje pogoršalo te kako se nalazi u Hoto vilama, kompleksu u Strmcu.</p><p>Otišli smo tamo, sjeli u kafić u kojem nam je konobar rekao da ga Tomo posjećuje gotovo svakog jutra i nakon nekoliko minuta ugledali navodno bolesnog Horvatinčića. S noge na nogu, izlazio je iz Hoto zgrade. Na naš upit kamo se zaputio odvratio je da upravo ide na pregled kod liječnika, koji se nalazi u blizini. Kako će na pregled, pitamo. “Autom”, jednostavno odgovara Horvatinčić. “Kako autom”, opet pitamo. “Odvest će me vozač”, opet odgovara poduzetnik. Odšetao je do crnog Range Rovera sa zatamnjenim staklima i nestao negdje iza rampe.</p><p>Nije ovo prvi put da bilježimo Horvatinčićeve putešestvije. Početkom srpnja primijetili smo ga u dokonoj šetnji Goethe Strasseom, elitnom šoping ulicom u Frankfurtu. Čitatelji su nam poslali fotografije osuđenika u luksuznoj njemačkoj ulici punoj zvučnih butika kao što su Armani, Louis Vuitton, Gucci, Chanel... Tom prilikom pojasnio nam je da je bio u Heidelbergu na kontroli, a u Frankfurtu se, eto, zatekao u prolazu prema Zagrebu.</p><h2>Putovanja jahtom</h2><p>- Najbolje da mi čip ugradite pa da vidite gdje se krećem - ljutito se obrecnuo.</p><p>Zanimalo nas je tad i je li, kad se već tu našao, išta kupio u luksuznoj ulici.</p><p>- Zašto? Je li vama treba nešto? - odvratio je, a kad smo mu saopćili da, nažalost, nemamo novca za tu ulicu, Horvatinčić nam je kazao da nikad nećemo imati. U redu.</p><p>Sljedećeg dana objavili smo kratki presjek ljetovanja poduzetnog osuđenika. Ili osuđenog poduzetnika. Njegova partnerica <strong>Anica Đerđa Dilber</strong> na Instagramu je brižljivo bilježila sretne trenutke slobode, pa smo tako imali privilegij uživati u prizorima plovidbe jahtom među otocima, doručka u hotelu s pet zvjezdica na jugu Njemačke, koktela na krmi, šetnje uz plažu... Horvatinčić nam je tad potvrdio da su lokacije koje smo naveli autentične, uključujući onu o boravku u rezidenciji Heinz Winkler in Aschau, gdje jedno noćenje košta 1700 kuna. Na istim snimkama vidljiv je bio i Tomo za kokpitom jahte, ali ne na vozačkome mjestu. Jahta je marke San Lorenzo, iste marke za koju se 2017. pričalo da se Horvatinčić u Genovi interesirao za kupnju. Nismo uspjeli doznati čija je, iako nam je Horvatinčić u ranijem razgovoru rekao da njegov sin posjeduje brod.</p><h2>'Poštovat ću institucije'</h2><p>Nekoliko dana kasnije čitatelji su nam opet poslali fotografije Horvatinčića, a ovaj put je pio kavu u Hoto vilama. Nazvali smo ga, a on nam je poručio da se tamo liječi i ide na CT. Osim toga, tu mu je i ured, a i obitelj mu je vlasnik nekretnine. Upitali smo ga tad izravno kad namjerava otići u zatvor, a on nam je kazao kako će poštovati institucije kad bude izliječen i zdrav.</p><p>- Ja se sad liječim i imam odgodu odsluženja, a kada dođe termin, odazvat ćemo se. Mi smo legalisti i nikakvih problema s tim nemamo - rekao nam je tad legalist Tomo Horvatinčić, koji je sad opet zatražio odgodu odlaska u zatvor.</p><h2>Kako izbjeći zatvor?</h2><p><strong>OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA </strong><br/> Ista sutkinja ga je 2017. godine oslobodila optužbi za smrt dvoje ljudi nakon što se branio tvrdnjom o sinkopi.</p><p><strong>POTVRĐENA PRESUDA</strong><br/> Županijski sud u Zadru u prosincu prošle godine potvrdio mu je kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora.</p><p><strong>ZAVRŠIO U BOLNICI </strong><br/> U siječnju se nije pojavio na sudu da preuzme poziv za upućivanje u zatvor.</p><p><strong>PRVA ODGODA</strong><br/> Trebao se javiti na izvršenje kazne 30. ožujka, ali je prije toga podnio molbu za odgodom zbog zdravstvenih razloga.</p><p><strong>DRUGA ODGODA</strong><br/> Trebao se javiti na izvršenje 1. 10., ali je opet podnio molbu za odgodu</p>