Horvatinčić možda nikad neće u zatvor, tvrdi da ima karcinom

Na moru nemate glavne i sporedne ceste, kao što je to na kopnu. Svaki put je glavni i zato je potrebno poznavati propise kad tko ima prednost, rekao nam je to kapetan Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split.

Zbog mogućih opasnih navoda, koje je u svojoj knjizi “Pravila za izbjegavanje sudara na moru kroz sudsku praksu i vještačenja” napisao kapetan Ratko Marinović, vještak kojega je svojedobno angažirao Tomo Horvatinčić zbog svoje pomorske nesreće 2011., odlučio je upozoriti ljude na pogreške. Podsjetimo, Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je skrivio nesreću na jedrilici u kojoj su poginuli supružnici Francesco i Marinela Patella Salpietro. Marinović je tako napisao da pomorci, u skladu s “pravilom dobrog pomorca”, okrenu kurs ulijevo kako bi izbjegli sudar.

- To je opasna tvrdnja. Po nama, dobar pomorac skreće desno, a samo u iznimnim i vrlo rijetkim slučajevima skreće lijevo. Naime, nije zabranjeno skrenuti u lijevo, no to će netko napraviti samo kako bi na sve načine izbjegao koliziju. Autor pokušava sudar prikazati kao posljedicu nasuprotnih kursova, a ne križanja kursova. Kod nasuprotnih kursova dužnost oba broda je skrenuti desno, a kod križanja kursova mora skrenuti onaj brod koji drugi brod gleda preko svoje desne strane, kao u ovom slučaju - kaže kapetan Dumanić. Dodao je kako svakako onaj tko upravlja brodom mora paziti na to je li ga drugi kapetan ili skiper vidio. U slučaju da nije odreagirao, onaj drugi to svakako mora.

Glisirao na autopilotu

Foto: Duško Jaramaz, Hrvoje Jelavić / Pixsell

- Kad je postao svjestan da jahta Santa Marina plovi bez nadzora i ne skreće s kursa u skladu s pravilom, skiper jedrilice izveo je manevar u skladu s propisom. No zbog velike razlike u brzinama sudar nije mogao izbjeći. Nažalost, talijanski bračni par na jedrilici je smrtno stradao. Takvo ponašanje skipera jahte Santa Marine je nedopustivo i u sukobu sa svim postojećim pravilima - kaže kapetan Dumanić.

- Sporna je i skica preuzeta s PPCLD akademije iz Singapura. Ona inače izdaje dozvole za upravljanje brodicama, organiziraju izlete i izdaju svjedodžbe za planinare. Prema njoj su, kaže Dumanić, označeni kutovi za navodno manevriranje po Tihom oceanu.

- Pramčani sektori, lijevi i desni označeni su sa 135˚ umjesto 112.5˚, a krmeni sektor je označen s 90˚ umjesto 135˚. Totalno nepoznavanje propisa - napominje Dumanić. Time autor želi sudar prikazati kao posljedicu nasuprotnih kursova, a ne njihova križanja.

Uz to, iz Udruge su upozorili na činjenicu da je Horvatinčić u šibenskom akvatoriju, između otoka, na udaljenosti manjoj od 300 metara od kopna, glisirao brzinom od 26,4 čvora. Vožnju je prepustio autopilotu bez kontrole i obaveznog osmatranja. Tu je napravio pogrešku prema Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru RH. Prema članku 48a, u području do 150 metara od obale sva plovila su dužna oprezno ploviti ne brže od pet čvorova. Uz to, u morskom pojasu od 150 do 300 metara brzina ne smije biti veća od osam čvorova.

- Bez namjere da vrijeđamo, naše subjektivno mišljenje je da knjiga ima mnogo nedostataka i nije edukativna. Sa stavom autora se ne slažemo, a na ljudima je da zaključe zašto je knjiga pisana - kaže Dumanić.

Tražit će odgodu?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon raspetljavanja slučaja, koji traje od 2011., još nije poznato hoće li i kad Horvatinčić ići u zatvor. Na suđenju je spomenuo kako ima karcinom kostiju i želuca. Išao je, tvrdi, na kemoterapije. To bi mu mogao biti argument na temelju kojeg bi mogao ishoditi odgodu odlaska iza rešetaka. Ako prizdravi, odgoda bi mogla trajati do godine dana. Ako liječnici utvrde da se radi o akutnoj bolesti, možda nikad ni neće završiti iza brave.

Kako to izgleda, može se to vidjeti na slučaju poduzetnika Zdravka Peveca. On je u svibnju trebao otići na odsluženje kazne od još 11 mjeseci zatvora. No zbog bolesti su mu to odgodili za šest mjeseci. Osim niza problema, dijagnosticirani su mu krizno stanje, anksiozno-depresivni poremećaj i disocijativne reakcije. Naveo je da je došlo do znatnog pogoršanja postojećih kroničnih bolesti za koje, po njegovu mišljenju, nije moguće liječenje unutar kaznionica i zatvora. Pevec je, dok ne donesu novu odluku, i dalje na slobodi.

Tvrdio je da su mu otkazale kontrole

U priopćenju medijima Horvatinčić je 2011. napisao kako su mu otkazale kontrole te nije mogao upravljati gliserom. Dodao je da je svim snagama pokušao upozoriti ljude s jedrilice da ne kontrolira brod i da ne može spriječiti opasnost.

Vadio se na sinkopu, no novi sud je to odbacio