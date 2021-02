Dok se to njegovo zdravstveno stanje ne sanira, nema uvjeta za izdržavanjem kazne, što je konačno u svome mišljenju dala i zatvorska bolnica, kaže odvjetnik Velimir Došen, koji će u ponedjeljak sucu izvršenja predložiti da Tomi Horvatinčiću na mjesec dana odgodi odlazak na izdržavanje kazne.

Horvatinčić se po odluci suca izvršenje kazne, naime, 2. ožujka trebao javiti u Remetinec, no Došen će u ponedjeljak od suda zatražiti kratku odgodu od mjesec dana, koliko traje nužni postoperativni oporavak poslije zahtjevne operacije.

Operirali ga sedam sati

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić, koji je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je skrivio pomorsku prometnu nesreću u kojoj je jahtom usmrtio talijanski bračni par, operiran je u četvrtak u Beču u vrlo zahtjevnoj operaciji koja je trajala sedam sati. Riječ je o operaciji bedrene kosti, koja se nije mogla obaviti u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, ali ni u Hrvatskoj, kako je utvrdio sudski vještak prof. dr. sc. Božidar Šebečić.

Vještak je u svom nalazu i mišljenju napomenuo da je osuđeniku ugrađena Kotzova tumorska proteza tipa GMRS, kojom ortopedske ustanove u Hrvatskoj ne raspolažu, objavio je Novi list. Kad sudac izvršenja kazne u ponedjeljak primi zahtjev, on ga može prihvatiti ili odbiti. U slučaju da ga odbije, Horvatinčić se može žaliti sudskom vijeću, no to ne odgađa odluku te će u tom slučaju, ako bude u Hrvatskoj, morati u zatvor. No za očekivati je da će sudac izvršenja kazne zatražiti liječničku dokumentaciju i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke kako bi procijenio Horvatinčićevo zdravstveno stanje kao i mogućnost da mu se u zatvorskom sustavu pruži adekvatna liječnička skrb.

Utvrdi li vještak da tako nešto nije moguće, realno je očekivati da Horvatinčiću još jednom odgode odlazak na izvršenje kazne. Također je izvjesno da, nakon što se oporavi i dobije otpusno pismo iz bolnice, Horvatinčić zatraži novu odgodu odlaska u zatvor zbog oporavka.

Podsjećamo, Tomislavu Horvatinčiću Županijski je sud u Zadru u prosincu 2019. godine potvrdio kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja tragične pomorske nesreće iz kolovoza 2011. godine u kojoj je poginuo talijanski bračni par. Iako ima pravomoćnu presudu, ni godinu dana kasnije ne nalazi se u zatvoru.

Poduzetnik je dosad više puta zatražio i dobio odgodu odlaska na izdržavanje kazne zatvora zbog zdravstvenih razloga. Prvu odgodu zatražio je sredinom ožujka 2020. godine. Trebao se javiti na odsluženje kazne 30. ožujka, no priložio je medicinsku dokumentaciju tvrdeći da se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo. Potom mu je određeno da se 1. listopada 2020. godine javi u Centar za dijagnostiku u Zagrebu.

Odgoda zbog korone

No Horvatinčić se ni 1. listopada nije javio na izdržavanje kazne jer je krajem rujna ponovno zatražio odgodu, ovaj put radi zakazane operacije u Beču. Prije donošenja odluke sutkinja je zatražila vještačenje može li se ta operacija obaviti u nekoj od hrvatskih bolnica i dobila negativan odgovor.

Novim rješenjem odlazak u zatvor bio mu je odgođen do kraja siječnja 2021. godine. “Pred sam polazak dobio je obavijest da se operacija odgađa zbog korone. Novi termin trebao bi dobiti 15. prosinca” rekao je lani u prosincu odvjetnik Velimir Došen.