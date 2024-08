Hotel na Malom Lošinju o slučaju trovanja salmonelom: 'Žao nam je, istražujemo sve'

Bili smo u 'Family hotelu Vespera', to je baš dječji hotel s dječjim sadržajima. Bili smo tamo od 29.7. do 4.8. Sat i pol nakon što smo se vratili, malac je dobio temperaturu koju nismo mogli skinuti cijelu noć. Završili smo na Rebru gdje je dobio elektrolite, a krvna slika je pokazivala neku crijevnu virozu. Temperatura i dalje nije padala pa su nas poslali u bolnicu Fran Mihaljević. Čim smo došli gore, supruga je prepoznala još jednu ženu koja je bila u tom hotelu, njeno dvoje djece je imalo iste simptome kao i naš sin. Već su tad počeli sumnjati na salmonelu, čekali smo uzorak stolice. Jučer nam je potvrđena salmonela i nismo jedini, još desetak djece smo gore vidjeli koji su bili u hotelu kad i mi. Čuli smo da ih ima i u Rijeci, jer na Lošinju nema ništa za obradu djece. Neki su do Zagreba putovali s djecom koja su imala proljev. Dolazimo gore i srećemo ljude s čijim klincima se igrao i naš klinac. I toj drugoj ženi djeca imaju salmonelu, govori Stipo Sičaja, koji se 24sata javio nakon što je obiteljski odmor završio na najgori mogući način.

O samom slučaju oglasio se i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

- U tijeku je epidemiološko ispitivanje grupiranja gastrointestinalnih smetnji koje su se javile početkom kolovoza prvenstveno kod djece koja su boravila u jednom turističkom objektu u Hrvatskoj. U suradnji sa sanitarnom inspekcijom i upravom turističkog objekta, teritorijalno nadležna epidemiološka služba provodi izvid, uzimanje uzoraka i prikupljanje dodatnih informacija te dezinfekciju i dodatne higijenske mjere u objektu.

Prikupljaju se podaci o oboljelima koji su napustili ljetovalište i javili se liječniku u mjestu stanovanja (uključujući više oboljelih koji su se javili liječniku u Zagrebu) s ciljem razjašnjavanja uzroka i puteva širenja infekcije. Imamo informacije o djeci oboljeloj po povratku kući izvan Hrvatske. Prema trenutno raspoloživim informacijama, težina kliničke slike oboljelih hrvatskih građana ne zahtijeva hospitalizaciju - napisali su iz HZJZ.

O svemu se detaljnije oglasio i sam hotel Vespera gdje su boravili gosti.

- Provodimo temeljitu istragu kako bismo utvrdili točan uzrok potencijalne zaraze. Iako još uvijek nije potvrđeno da je izvor zaraze u hotelu, poduzeli smo sve moguće mjere kako bismo zaštitili zdravlje naših gostiju i djelatnika. Između ostalog, kontaktirali smo Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, ispostava epidemiologa Mali Lošinj, te smo s njima u stalnom kontaktu. Prema našim preporukama uzeli su uzorke hrane, briseve površina i naših djelatnika, uzorke stolica svih zaposlenih u odjelu hrane i pića te odjelu animacije, te uzorke vode. Angažirali smo i sanitarnu inspekciju Državnog inspektorata koja se trenutno nalazi u hotelu i uz njihovu pomoć obavljamo sve preventivne mjere zaštite.

U hotelu također provodimo mjere pojačane dezinfekcije svog sitnog inventara, radnih površina i javnih površina. Kuhari koriste zaštitne lateks rukavice, te smo postavili dozatore za dezinfekciju po cijelom hotelu. I ovom prilikom izražavamo zahvalnost svima koji su pokazali strpljenje u iščekivanju našeg službenog očitovanja, a koje je uslijedilo odmah po dobivanju izvještaja nadležnih institucija, jer smo željeli osigurati da gostima i javnosti pružimo točne i ažurirane informacije. Moramo istaknuti kako se radi o izoliranom incidentu te da ovakav slučaj nismo prethodno zabilježili.

Sigurnost i zdravlje naših gostiju su nam najvažniji, te iskreno suosjećamo sa svima koji su zaraženi i imaju zdravstvene tegobe, a osobito najmlađima. Svima im želimo brz i uspješan oporavak. S našim gostima smo i u izravnom kontaktu te nastojimo svima pružiti pomoć i iznaći adekvatna rješenja za njihove potrebe - napisali su.