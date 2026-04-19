Volonterke mreže ‘Hrabre sestre’ pomažu ženama koje idu na prekid trudnoće. Prate ih u bolnicu, s njima su u čekaonici i na prijemnom šalteru. Dosad su pomogle 1800 žena. Nikoga ne nagovaraju na pobačaj
DIO VELIKE MREŽE VOLONTERA PLUS+
'Hrabre sestre' pomažu ženama s pobačajem: 'Preplašene su zbog straha od osude u bolnici'
Čitanje članka: 6 min
Žena koja je odlučila pobaciti to će i učiniti, mi smo joj samo tehnička ili emocionalna podrška, netko tko će joj dati informacije i, ako želi, biti pratnja na zahvat. Ne miješamo se u njezinu odluku, ne sudimo i ne komentiramo, ženu od pobačaja ne odgovaramo niti ga na njega nagovaramo - samo joj pomažemo u odluci koju je prethodno već sama donijela, kažu nam Romana Jakaša, Zorana Juričić i Lucija Jakšić. Romana je buduća sociologinja, Zorana i Lucija su IT-jevke, a zajedničko im je da su 'Hrabre sestre'. Riječ je o mreži koju čini četrdesetak žena u Hrvatskoj, volonterki koje pružaju podršku drugim ženama koje se odluče na prekid trudnoće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku