Hrabro srce Dolinara: U ratnom Zagrebu riskirao sve da spasi Židove. Spasio ih više od 300...

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 7 min
Osvajač svjetskih medalja u stolnom tenisu, znanstvenik i poliglot koji je govorio petnaest jezika. Družio se sa zvijezdama i nobelovcima, humanist koji je tijekom Drugog svjetskog rata spasio više od 300 Židova

Iskoristi dan, izreka je koju je živio legendarni Žarko Dolinar, osvajač svjetskih medalja u stolnom tenisu, znanstvenik, humanist i kolekcionar umjetnina, autograma poznatih svjetskih ličnosti. Medalja Pravednika među narodima dodijeljena mu je 1993. godine u Izraelu, jer je za Drugog svjetskog rata i NDH spasio živote više od 300 Židova.

