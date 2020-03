Hranj postaje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj primopredaji dužnosti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske između generala zbora Mirka Šundova i viceadmirala Roberta Hranja.

Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika Milanovića.

Tko je Robert Hranj?

Prvi put na čelo hrvatske vojske dolazi netko iz ratne mornarice i jedan od najškolovanijih visokih časnika. Robert Hranj je 58-ogodišnji Varaždinac podrijetlom iz okolice Bednje završio je u Splitu vojnu akademiju - smjer pomorstvo, ali i Mornaričku ratnu školu u SAD-u.

Ondje je 1994. bio i prvi naš vojni izaslanik, a 2009. u Bruxsellesu je bio na dužnosti zamjenika vojnog predstavnika za NATO.

Tri godine poslije zapovijedao Hrvatskom ratnom mornaricom, a potom postao direktor Glavnog stožera. Više je puta odlikovan. Uz sve poslove, u Povjerenstvu Vlade odlučuje o izboru borbenog aviona.

Njegove će zapovijedi vojnici slušati iduće 4 godine. Sposobnost viceadmirala Roberta Hranja, nitko u Saboru nije doveo u pitanje.

Mornar podrijetlom iz Zagorja preživio je vatreno krštenje i dao do znanja da s njim nema šale. Traži disciplinu od više od 15 tisuća vojnika i časnika te nastavlja započete projekte.

- Osim ljudi i opreme - uvježbavanje! Puno toga je dobro, puno toga osvježenje, ali ima i neželjenih događaja protiv kojih se mi apsolutno borimo - poručuje Hranj.

Na pitanje hoće li on to osobno protresti, Hranj kaže da to neće napraviti samo on.

- Ne samo ja! Moramo se svi razletiti u sustavu, ne smijemo dozvoliti da neke stvari prolaze - kaže.

Na MIG-ove koji sada štite zračni prostor država može računati još najviše 3 godine. Hranj ne jamči ništa no poručuje da će vojska "dati sve od sebe da taj projekt završimo uspješno".

Još nema dogovora oko budućnosti vojske u Afganistanu i je li kontingent koji sad odlazi tamo i posljednji.

- Teško je reći da je posljednji, mi smo spremni za sve opcije, ali vjerojatno će međunarodna zajednica, a i Hrvatska kao dio NATO - a biti još dosta dugo u AFG, u većoj ili manjoj mjeri - rekao je Hranj.