HRAST pokreće referendum na temu Istanbulske konvencije

Nakon što je premijer Plenković najavio da će Istanbulska konvencija, najkasnije biti na sjednici Vlade za dva tjedna, Hrvoje Zekanović (HRAST) koji je jedan od zastupnika većine u parlamentu najavio je da će tražiti raspisivanje referenduma o toj temi.

- Hrast od ovog trenutka okuplja sve pojedince i političke opcije, udruge civilnog sektora, u svrhu referenduma na ovu temu. U idućih nekoliko tjedana, do rasprave o toj točki u Saboru, mi ćemo pokušati pokrenuti građanski referendum kojim će se spriječiti ratifikacija. Bitno nam je da narod kaže što misli o ovom dokumentu - rekao je Zekanović.

Na pitanje što ako narod na referendumu podrži Istanbulsku konvenciju, uzvratio je:

- Spreman sam riskirati, ali siguran sam da se to neće dogoditi. Prošli put nismo imali podršku medija referendumu, a uspjeli smo. Uspjet ćemo i ovaj put jer hrvatski narod, bez obzira koliko ga neki ignorirali njegovu volju, itekako dobro razmišlja i osjeti kada je za njega nešto bitno - uvjeren je zastupnik Zekanović.

Žao mu je što premijer do sada nije iznio eksplicitan stav o Istanbulskoj konvenciji.

- Žao mi je što ignorira što je rekla HBK da je Istanbulska konvencija neprihvatljiva. Žao mi je što ignorira to što je dobar dio ljudi rekao da im je to neprihvatljivo. Ovaj je dokument duboko u suprotnosti s demokršćanskim načelima, a HDZ u svojim programskim osnovama navodi da je demokršćanska stranka. Zato bih volio da sam od premijera čuo da je HDZ protiv ratifikacije i da je to naputak zastupnicima HDZ-a. Ako to bude ratificirano, HDZ se neće više moći nazivati demokršćanskom strankom, značit će da je raskrstio s tim i da nije više stranka desnog centra, čak ni centra, pa neka promijene svoj statut - zaključio je Zekanović.

I Stevo Culej (HDZ) u Saboru je kratko prokomentirao najavu premijera Andreja Plenkovića da će se Istanbulska konvencija naći za tjedan-dva na Vladi.

- Ne gledam turske serije. Ostajem u vjeri u kojoj sam poučen - kratko je rekao.

Puh (HNS): Plenkovićeva najava ratifikacije najbolji poklon za Dan žena

Zastupnica HNS-a Marija Puh izrazila je "iznimno zadovoljstvo" današnjom objavom premijera da će Istanbulska konvencija uskoro doći u Sabor. "To mi je danas definitivno najbolji poklon za Dan žena", rekla je.

Kao što znate, HNS inzistira na ratifikaciji Istanbulske konvencije cijelo vrijeme i veselim se raspravi u Saboru o samom sadržaju i o Istanbulskoj konvenciji, dodala je.

Ne očekuje, kaže, neke pretjerane pritiske od koalicijskih partnera. "Istanbulska konvencija je do sada izazvala puno rasprave u javnom prostoru i mislim da je pravo vrijeme da se rasprava preseli u sabornicu i da raspravimo o pravima žena i o zaštiti žena od nasilja", smatra Puh.

Čula sam najavu Hrvoja Zekanovića o pokretanju referenduma kojim bi se spriječila Istanbulska konvencija i mogu samo reći da je protivnika bilo, ali vjerujem da će prevladati zdrav razum i da će sve naše žene dobiti zasluženu zaštitu od nasilja, prokomentirala je najavu pokretanja referenduma.

"Svi zastupnici HNS-a podržat će Istanbulsku konvenciju, mi već jako dugo čekamo priliku da možemo raspravljati i glasati za nju", najavila je Puh.

Nije htjela nagađati kako će glasati u Klubu HDZ-a, rekavši tek "to morate pitati njih".