Istanbulska konvencija ide uz 'ograde' od rodne ideologije?

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio kako će Istanbulska konvencija za tjedan ili dva tjedna biti na Vladi nakon čega će se poslati u Sabor na raspravu i ratifikaciju.

Ministrica demografije Nada Murganić kasnije je, odgovarajući na pitanja novinara, pomalo nejasno istaknula kako se priprema dokument s određenim ogradama koji se trenutno usuglašava s koalicijskim partnerima.

- Dokument u svome prijedlogu ima ograde koje su dozvoljene i kao takav bit će predstavljen na Vladi. Još uvijek to usuglašavamo i usavršavamo Konvenciju, odnosno Zakon o potvrđivanju, sa željom da zaista bude u potpunosti prihvaćen od svih naših zastupnika u Saboru. To će onda biti dokument iza kojeg će stajati Vlada - rekla je Murganić.

Na zamolbu novinara da dodatno pojasni koje su to ograde koje će se ugraditi u dokument i da li se time mijenja sadržaj Konvencije, ministrica nije dala odgovor. Šutke je gledala u novinare.

Istaknula je kako u javnosti postoje različita mišljenja oko tumačenja određenih članaka Konvencije.

- Konvencija je već dugo u pripremi kao tekst koji je spreman za usvajanje. Prošao je i javnu raspravu iz koje se vidjelo da u javnosti postoje na neke određene članke različita mišljenja. U završnoj smo proceduri sa željom da donesemo dokument koji će odgovoriti u stvarnosti potrebama naših građana, a sve sa ciljem potpune zaštite od nasilja bilo kojeg oblika i diskriminacije bilo kojeg člana našeg društva - poručila je dodavši kako će se usvojiti dokument koji neće biti suprotan našem Ustavu.

Obzirom da se Konvencija ne smije mijenjati, na pitanje novinara znači li to da će se onda donijeti neka posebna deklaracija, ministrica je rekla kako rade na jednom dokumentu u kojem će staviti posebne ograde.

- Imamo podosta različitih tumačenja pojedinih članaka vezano za rod, rodnu ideologiju i upravo iz tog razloga smo obazrivi i radimo na jednom dokumentu u kojem ćemo predložiti zakon u kojem će se određene ograde moći ugraditi, kao i posebne izjave u kojima ćemo poštivati one vrednote za koje se Hrvatska Ustavom opredijelila s jedne strane, ali s druge strane ostati na čvrstom stajalištu da štitimo od nasilja sve naše građane - zaključila je Murganić.

Ministar rada Marko Pavić naglasio je kako on osuđuje svako nasilje.

- Osobno osuđujem svako nasilje i nad ženama i smatram da se moramo boriti protiv toga. Ono što ja kao ministar rada mogu učiniti je pokrenuti programe koji potiču ravnopravnost muškaraca i žena, njihovo zapošljavanje i integraciju na tržištu rada. Kada gledamo razliku u plaćama muškaraca i žena, kao što vidimo Hrvatska je iznad prosjeka EU, ali trebamo i dalje raditi na ravnopravnosti žena - rekao je.

Kovač: Fokus treba biti na mjerama zaštite žena, ne na ratifikaciji

Miro Kovač (HDZ) kazao je kako će se oko Istanbulske konvencije raspravljati na stranačkim tijelima i zauzeti stajalište kao će se postaviti.

- Moj je stav da su na prvom mjestu prava žena i borba protiv nasilja nad ženama. Moramo imati u Hrvatskoj sve mjere nužne kako bismo se efikasno borili protiv nasilja nad ženama, kao što sada najavljuju i kolege u Velikoj Britaniji, gdje nije ratificirana Istanbulska konvencija. Na prvom im je mjestu donošenje zakona o suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji. Ako i mi u Hrvatskoj to napravimo, ratifikacija Istanbulske konvencije postat će bespredmetna i manje zanimljiva javnosti. Znači, ne fokus na ratifikaciji, fokus mora biti na mjerama kako bi žene bile što zaštićenije - kazao je.

Na pitanje znači li to da je on protiv ratifikacije konvencije, ponovio je kako će se raspravljati o tome kako će se HDZ postaviti.

- Miješanje rodne ideologije i borbe protiv nasilja nad ženama nije dobro, nije bilo potrebno - rekao je Kovač ali nije želio odgovoriti kako će glasati ako konvencija dođe na ratifikaciju u Sabor. Upitan kako objašnjava da najave premijera, a da prethodno u stranci nije dobio zeleno svjetlo, ponovio je da će se "o tome u stranci razgovarati i da to nije inkompatibilno". Na najave Hrasta da će pokrenuti referendum o Istanbulskoj konvenciji, Kovač je uzvratio:

- Pravo je svakog građanina da ima mišljenje o političkim procesima, pa i kolege Zekanovića. Ponavljam, na prvom mjestu moraju biti mjere, ono što je važno, borba protiv nasilja nad ženama, a ne rodna ideologija - zaključio je Kovač.

'HDZ će raspravljati o Vladinom prijedlogu ratifikacije Istanbulske konvencije'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u četvrtak je izjavio da će "HDZ kao ozbiljna stranka na stranačkim tijelima i Klubu zastupnika raspravljati o prijedlogu koji će Vlada u vezi s ratifikacijom Istanbulske konvencije uputiti kroz petnaestak dana i o tome se očitovati".

S obzirom na to da su se zbog premijerove najave u HDZ-u, ali i u vladajućoj koalicije pojavila određena nezadovoljstva, Bačić je poručio: "Razgovarat ćemo o tome u stranci".

"HDZ je ozbiljna stranka i mi ćemo na stranačkim tijelima i na Klubu zastupnika raspravljati o prijedlogu koji će Vlada uputiti kroz petnaestak dana i o tome se očitovati. Ono što mogu reći, a što je i premijer rekao, da u društvu postoje određene dvojbe o ratifikaciji Istanbulske konvencije, ali nisu takve da ne bi mogle biti premoštene. Na tom tragu iščitavam izjavu premijera, kao i naše dosadašnje razgovore o ratifikaciji", poručio je Bačić.

Na pitanje je li mu poznato o kakvim je "ogradama" Vlade u vezi s Istanbulskom konvencijom govorila ministrica demografije Nada Murganić, Bačić je tek ponovio da će "pričekati dokument koji će Vlada uputiti u Sabor i o njemu raspravljati na tijelima stranke i Klubu zastupnika i na razini vladajuće koalicije".

Najavu koalicijskog partnera HRAST-a da će pokrenuti građanski referendum protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, Bačić je popratio porukom Hrvoju Zekanoviću "da malo stiša emocije i pričeka da dokument dođe u Sabor, tako da možemo valjano raspravljati".

Ne zabrinjava ga mogućnost da Zekanović zbog Istanbulske konvencije uskrati potporu Martini Dalić na glasanju o opozivu jer, kaže, imaju dovoljno glasova i zajedništva za potrebnu potporu gospođi Dalić.

Bačić kaže da su u HDZ-u već vodili "određene rasprave o Istanbulskoj konvenciji", a kada Vlada uputi prijedlog u Sabor "održat će se sastanci nadležnih stranačkih tijela na kojima će se do kraja utvrditi stav o prijedlogu Vlade".

Na novinarsku primjedbu da, kada Vlada pošalje dokument u Sabor, s raspravom je gotovo i od većine se očekuje da ga samo izglasa, Bačić je uzvratio "do tada ćemo o tome raspravljati na sjednicama nadležnih stranačkih tijela".

Dodao je da kada Vlada uputi taj dokument u Sabor, on će već biti iskomuniciran na razini vladajuće većine i nakon toga sve je stvar plana i dinamike rada Sabora.

"Nema nikakvih razloga da se ne ide u ratifikaciju nakon što na razini vladajuće većine definiramo stavove o Istanbulskoj konvenciji. Stav o prijedlogu Vlade imat ćemo na razini vladajuće većine prije nego što on dođe u Sabor i onda će glasanje biti stvar tehnike", poručio je Bačić.

Na pitanje hoće li HDZ-ovi zastupnicima biti dopušteno glasanje po savjesti, Bačić je odgovorio da je "HDZ ozbiljna stranka i Klub na sjednicama raspravlja o svim dokumentima i zauzima stavove, koji su onda u pravilu ili gotovo uvijek obvezujući za članove Kluba".

Upitan vjeruje li da će "urazumiti Zekanovića", kazao je da će, kad dođe dokument u Sabor, imati definirane stavove u okviru vladajuće većine.