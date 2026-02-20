Obavijesti

Hrebak: Dabro je propustio šansu da se ispriča. A dali smo mu je. Premijer je na potezu!

Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam', ko Peđa Grbin, ko Puljak, 'prebacilo me... Bilo što da je rekao..., izjavio je Hrebak u podcastu Bobu Bob Večernjeg TV-a

Nakon svega s Dabrom više ne mogu sjediti za istim stolom, rekao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u 45. epizodi podcasta "Bobu Bob" Večernjeg TV-a, kojom se obilježava godina dana emitiranja.

Dodao je kako nije dao ultimatum premijeru, već rok kao inicijativu za rješenje.

- Nije to ultimatim, već inicijativa. Pokušajte to riješiti s Dabrom jer mi s njim ne možemo dalje biti u koaliciji. Ne možemo sjediti za stolom s čovjekom koji narušava ustavno-pravni poredak Hrvatske. To nije stvar ukusa, nego ustavne kategorije. Veličanje ustašstva je nedopušteno prema Ustavu, a kamoli prema zakonima. Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam', ko Peđa Grbin, ko Puljak, 'prebacilo me... Bilo što da je rekao..."

