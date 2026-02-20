Hrebak: Dabro je propustio šansu da se ispriča. A dali smo mu je. Premijer je na potezu!

Nakon svega s Dabrom više ne mogu sjediti za istim stolom, rekao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u 45. epizodi podcasta "Bobu Bob" Večernjeg TV-a, kojom se obilježava godina dana emitiranja.

Dodao je kako nije dao ultimatum premijeru, već rok kao inicijativu za rješenje.

- Nije to ultimatim, već inicijativa. Pokušajte to riješiti s Dabrom jer mi s njim ne možemo dalje biti u koaliciji. Ne možemo sjediti za stolom s čovjekom koji narušava ustavno-pravni poredak Hrvatske. To nije stvar ukusa, nego ustavne kategorije. Veličanje ustašstva je nedopušteno prema Ustavu, a kamoli prema zakonima. Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam', ko Peđa Grbin, ko Puljak, 'prebacilo me... Bilo što da je rekao..."

