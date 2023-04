Hrebak: 'Ispravno je postupila što je dala ostavku. Vidjet ćemo idućih dana ima li tu nešto više'

Tu postoji mogućnost počinjenja dva kaznena djela, prvo je ono što se dogodilo i oštećen je državni proračun, a drugo je zataškavanje. Tim gore ako je policija izašla i napravila zapisnike i ako je vozač doista bio kriv, to bi značilo da vozač treba sam platiti popravak auta. Ako se to nije dogodilo, tu je počinjeno kazneno djelo i to je suština priče. Ne znam sve detalje, ali ovako na prvu mogu reći da je to dosta sklizak teren, tu se nešto čudno očito dogodilo, poručio je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak komentirajući naprasnu ostavku Vanje Marušić, ravnateljice USKOK-a.

Ne smatra da postoji nešto u pozadini ostavke osim ove nesreće, ali vjeruje da glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek ne bi zatražila ostavku da se radi samo o nekoj pogrešci vozača zbog čega sumnja da se zaista radilo o zataškavanju.

- Ako je glavna državna odvjetnica dobila anonimno pismo, po njemu reagirala, a imala je sigurno i ovo da je policija izašla i sve zapisnike, i pozvala gospođu Marušić na razgovor, znači da tu nečega ima. Pa ne bi državna odvjetnica tražila ostavku samo zbog nekakve pogreške vozača. Vidjet ćemo u narednim danima, ne branim nikoga, ali mislim da je ispravan postupak Marušić što je dala ostavku. Po meni je dobro radila svoj posao, to je prva stvar, no ovo je vrlo neugodna situacija i logičan je slijed ovo što je napravila i na tome joj treba čestitati. Međutim, idući dani će pokazati ima li tu nešto više - kazao je.

