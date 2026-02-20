NOVI EXPRESS HSLS je premijeru dao rok od 30 dana u kojem će se većina resetirati ili presložiti, pa moguće i bez HSLS-a, ili će građani na izborima izabrati novu kombinaciju, kaže šef HSLS-a Dario Hrebak
Hrebak o ustašluku, koaliciji i Dabri: 'Premijer treba odlučiti što dalje, kod njega je volan'
Čelnik HSLS-a i član vladajuće koalicije Dario Hrebak za Express govori o krizi vladajućih nakon što je objavljena snimka zastupnika DP-a Josipa Dabre kako pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva “vođom svih Hrvata”. U Saboru imaju dva mandata, a njihovim eventualnim napuštanjem koalicije vlada Andreja Plenkovića izgubila bi saborsku većinu, pa bi u tom slučaju opcije bile preslagivanje ili novi izbori. Hrebak poručuje: Očekujem resetiranje i prestanak ustašovanja jer je to antihrvatska, antidomoljubna agenda.
