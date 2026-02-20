Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI INTERVJU PLUS+

Hrebak o ustašluku, koaliciji i Dabri: 'Premijer treba odlučiti što dalje, kod njega je volan'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 7 min
Hrebak o ustašluku, koaliciji i Dabri: 'Premijer treba odlučiti što dalje, kod njega je volan'
Zagreb: Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

NOVI EXPRESS HSLS je premijeru dao rok od 30 dana u kojem će se većina resetirati ili presložiti, pa moguće i bez HSLS-a, ili će građani na izborima izabrati novu kombinaciju, kaže šef HSLS-a Dario Hrebak

Admiral

Čelnik HSLS-a i član vladajuće koalicije Dario Hrebak za Express govori o krizi vladajućih nakon što je objavljena snimka zastupnika DP-a Josipa Dabre kako pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva “vođom svih Hrvata”. U Saboru imaju dva mandata, a njihovim eventualnim napuštanjem koalicije vlada Andreja Plenkovića izgubila bi saborsku većinu, pa bi u tom slučaju opcije bile preslagivanje ili novi izbori. Hrebak poručuje: Očekujem resetiranje i prestanak ustašovanja jer je to antihrvatska, antidomoljubna agenda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026