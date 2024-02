Hrebak: 'Oporbeni prosvjed zapravo je bio predizborni skup'

Predsjednik Hrvatske socijalno liberalne stranke (HSLS) Dario Hrebak drži da bi bilo optimalno da se parlamentarni izbori održe u svibnju, na izbore idu samostalno ili s partnerima, uspjehom smatra vlastiti klub zastupnika, a za današnji oporbeni prosvjed kaže da je zapravo predizborni skup.

- Oporbeni prosvjed zapravo je predizborni skup, jer bi inače u njega bila uključena cjelokupna oporba, a ne samo lijevi dio političkog spektra- rekao je Hrebak na konferenciji za novinare HSLS-a u subotu.

- To je njihovo pravo, ušli smo u predizborno vrijeme i očekivano je da će se stranke aktivirati, što uostalom čini i HSLS. Volio bih na tom skupu čuti što to nudi alternativa, u čemu u bi oni bili bolji, to je dobro za građane i društvo i kako bismo mi ponudili nešto još bolje i sučelimo se sa konkretnim programima- dodao je.

Kaže da bi za građane, državu, političke stranke i gospodarstvo najbolje bilo da izbori budu u svibnju s obzirom na to da su europski izbori u lipnju, a predsjednički krajem godine.

Ne bi bilo dobro da parlamentarni izbori budu u srpnju, kao prošli, jer smo zbog toga već trpjeli kritike, a ni u rujnu, jer bi vjerojatni prigovori bili da želimo biti na vlasti do samog kraja jer je do tada parlamentarni rok, rekao je Hrebak te dodao da očekuje oporbene napade da to čini, jer su "tempirani" koeficijenti i plaće.

Mi smo spremni za izbore u svibnju, vidjet ćemo s partnerima hoće li tada doista i biti, no predsjednik Republike Zoran Milanović će odlučiti o konkretnom datum, jednoj od četiri nedjelje koju će vladajuća većina staviti na raspolaganje, jer ona odlučuje kada će se raspustiti Hrvatski sabor, kazao je.

Hrabak kaže da o tome još nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem za kojeg je rekao da je "preokupiran drugim poslom", pregovorima sa sindikatima vezano uz povećanja plaća u državnim i javnim službama.

Ustvrdio je da su u proteklom mandatu ispunili obećano, ali da se izbori ne dobivaju na ispunjenome, jer se to zaboravlja, nego na obećanjima za idući mandat i na konkretnim programima.

Gospodarstvo nam je super krenulo, u dobrom smjeru, porezna rasterećenja daju rezultate, no bitne su nam i teme zaštite okoliša, energetika i poljoprivreda, rekao je.

Najavio je da će HSLS partnerima predložiti podizanje neoporezivog dijela na 50.000 eura za male i srednje tvrtke koje ne ulaze u sustav PDV-a.

Vezano uz povratak služenja vojnog rok potpredsjednik HSLS-a Mirko Budiša rekao je da smatraju da je nužno uvesti program osposobljavanja za samoobranu koji će uključivati i vojnu komponentu, ali i civilnu za sve one koji imaju priziv savjesti te ne bi trajalo više od tri mjeseca.

HSLS je konferenciju za novinare održao uoči sjednice stranačkog predsjedništva i središnjeg vijeća.