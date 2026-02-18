Obavijesti

News

Komentari 33
DAO ULTIMATUM PLENKOVIĆU

Hrebak: 'Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao Domovinski rat'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Hrebak: 'Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao Domovinski rat'
Foto: PIXSELL/

Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro

Admiral

Nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, gostovao je na N1. Hrebak je poručio da će se sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima:

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je.

Dabrine snimke

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je procurila snimka na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

PITANJE O DABRI, A ON O ČETNICIMA VIDEO Evo što je Penava rekao o sramotnom pjevanju Dabre: Izjavu je teško i prepričati...
VIDEO Evo što je Penava rekao o sramotnom pjevanju Dabre: Izjavu je teško i prepričati...

U međuvremenu se u javnosti pojavila i druga snimka na kojoj Dabro svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata. HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale."

Koalicija

 - S HDZ-om smo u koaliciji 10 odlični godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije - rekao je Hrebak.

 - Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat - dodao je.

 - Crta je prijeđena. Ne znam gdje se pojavilo da će HSLS rušiti odluku o novom ministru. Donijet ćemo svoju odluku, ali se neće manifestirati na novom ministru. Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026