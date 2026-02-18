Hrebak: 'Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao Domovinski rat'

Nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, gostovao je na N1. Hrebak je poručio da će se sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima:

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je.

Dabrine snimke

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je procurila snimka na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

U međuvremenu se u javnosti pojavila i druga snimka na kojoj Dabro svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata. HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale."

Koalicija

- S HDZ-om smo u koaliciji 10 odlični godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije - rekao je Hrebak.

- Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat - dodao je.

- Crta je prijeđena. Ne znam gdje se pojavilo da će HSLS rušiti odluku o novom ministru. Donijet ćemo svoju odluku, ali se neće manifestirati na novom ministru. Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro - zaključio je.