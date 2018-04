Matić: Imam loš predosjećaj o predsjednici, ružno sam sanjao

Sonja Čikotić (Most) progovorila je o reformi javne uprave i neprovođenju akcijskog plana, usvojenog dok je još Most vodio to ministarstvo. Napomenula je da tu reformu očekuju svi, od građana do poduzetnika. Podsjetila je na najavu premijera da će 2018. biti godina reformi, a od velikih planova, kaže, ostale su samo najave.

- Predložena reforma javne uprave, koju čitamo iz medija kako će 30 kuna iznositi nagrada i kazna službeniku koji će dobro ili neće dobro raditi svoj posao i sve to ocjenjivat će građani. Sve ovo sluti na neviđeni kaos koji će biti stvoren i to za 30 kuna. Veliki reformator za sada samo u pokušaju, nabraja projekte i zaključuje kako do otpuštanja uslijed provedbe reforme neće doći jer eto imamo prirodni odljev. I sve ovo ne bi tako bilo tužno i tragično da poslije Mostovog mandata u Ministarstvu uprave nije ostao akcijski plan vrijedan 880 milijuna kuna, usvojen bez ijednog komentara Europske komisije s osmišljenih 20 projekata koji imaju za cilj izgraditi institucije, depolitizirati sustav, provesti digitalizaciju i umrežiti podatke i službenike, optimizirati broj zaposlenih uz izgradnju mjerljivosti rada svakog radnog mjesta - navela je Čikotić.

Izlaganje je završila riječima jedne žene.

- Ne dopuštam da se itko ruga mome narodu, a vi to upravo činite kada govorite o reformi koja se temelji na prirodnom odljevu i 30 kuna kazne uz ulaganje od 880 milijuna kuna - poručila je Mostovka članovima Vlade.

Matić ružno sanjao

Predrag Matić (SDP) progovorio je o godišnjici proboja iz Jasenovca te lošeg predosjećaja koji je dobio. Sa zastupnicima je želio podijeliti ružan san, predosjećaj zbog kojeg se javio za stanku. Apelirao je na lovce iz Novske i Jasenovca da ovog tjedna obustave sve svoje aktivnosti kako bi se spriječila eventualna tragedija.

- Ovoga tjedna svaki šušanj iz nekog kanala, šumarka ili jarka ne mora nužno značiti da se tu nalaze lija, srna ili vepar jer s obzirom na iskustvo od prethodnih godina to bi mogla biti naša Predsjednica koja onako zamišljeno ovaj tjedan razmišlja o antifašističkoj prošlosti svojeg nona i nonice dok ostalih naravno dana u tjednu razmišlja o starom hrvatskom pozdravu iz tamo negdje davne 1941. godine ili dok se bavi igranjem izvan svojih ustavnih ovlasti sastavljanja hrvatskih vlada vezi izbora. Evo samo podjela jednog I have a dream - kazao je Matić.

Hrg: Moramo pronaći rješenje za povećanje plaća građana

Prije stanki, koje su novim poslovnikom u jutarnjem terminu moguće prvi radni dan u tjednu, Ivan Lovrinović (PH) upitao je zašto se tek na dnevni red stavio izvještaj glavnog državnog odvjetnika iz 2015. godine, koji bi zastupnici trebali raspraviti poslijepodne.

- Slažem se da bi svi izvještaji trebali dolaziti promptno, kako dođu u Sabor, u proceduru. Nadam se da ćemo do kraja ovog zasjedanja uhvatiti tempo kako ne bi imali situaciju da raspravljamo izvještaje iz 2014., 2015., 2016. nevezano o kojim se izvještajima radi. Uistinu se nadam da ćemo to tako u buduće raditi - uzvratio je predsjedavajući Željko Reiner (HDZ).

Sabor je na dnevni red uvrstio i prijedlog imenovanja novog državnog odvjetnika, kojeg je predložila Vlada. Podsjetimo, Vlada predlaže da Dinka Cvitana na mjestu glavnog državnog odvjetnika zamijeni Dražen Jelenić, dosadašnji zamjenik glavnog državnog odvjetnika.

Branko Hrg (HDS) progovorio je o problemu premalih plaća građana, koji imaju sreću da su zaposleni.

- Govorimo o demografiji, socijalnoj stabilnosti, socijalnim miru, iseljavanju, raznim problemima koji nas svakodnevno udaraju po licu, ne samo više po leđima, a ne govorimo o tome da sve te probleme možemo početi rješavati, prvenstveno pronalaženjem rješenja za povećanje plaća - poručio je Hrg.

Podsjetio je kako je njegova stranka u saborsku proceduru uputila prijedlog da se osnovna plaća poveća na 4000 kuna.

- Jesmo li svjesni što se to događa, da se ljudi zbog premalih plaća osjećaju manje vrijednima, postaju malodušni i u konačnici pakiraju kofere i odlaze iz Hrvatske? Jesmo li svjesni da mladi ljudi ne formiraju obitelji, da se mlade žene ne udaju, da se mladi dečki ne žene iz tog razloga jer ne mogu sami ni sebe prehraniti, a kamoli svoju obitelj, jesmo li svjesni da sve to skupa utječe na socijalni mir u državi i da država bez pravog socijalnog mira ne može napredovati? A neće doći ni investitori - upozorio je Hrg svoje saborske kolege.