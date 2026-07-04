Hrvat i Srbin švercali migrante. PUZ traži Srbina u bijegu

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja zagrebačka policija kazneno je prijavila 42-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je zajedno s 55-godišnjim srbijanskim državljaninom, za kojim traga, krijumčario migrante.

PUZ sumnjiči 42-godišnjaka da je počinio kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma, odnosno da je, kako navodi u subotu u priopćenju, iz koristoljublja za novčanu naknadu, dogovorio s 55-godišnjakom prijevoz većeg broja stranih državljana koji su prethodno na nezakonit način ušli u Hrvatsku.

Njih je 55-godišnjak smjestio u teretni prostor teretnog kombi vozila sisačkih registarskih oznaka, svjestan da time ugrožava njihov život i zdravlje - prostor kombija bio je, navodi policija, bez ventilacije, sjedala i sigurnosnih pojaseva.

Za 42-godišnjaka se sumnja da je bio prethodnica 55-godišnjaku, radi uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji.

Nakon što su došli do Novog Zagreba, policajci koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata, uhvatili su strane državljane na Brezovačkoj cesti uz željezničku prugu.

Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 42-godišnjak je u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok se traga za 55-godišnjim državljaninom Srbije.