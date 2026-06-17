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PRIVELI KRIJUMČARA

VIDEO Akcija u Brezovici. Uhitili Srbina, švercao je migrante u BMW-u: 'Vozio je stariji par...'

Piše Ivan Štengl, Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Akcija u Brezovici. Uhitili Srbina, švercao je migrante u BMW-u: 'Vozio je stariji par...'
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Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričala čitateljica, vozača je prvo zaustavila civilna policija, a kasnije su došli u uniformama i mladiću stavila lisice na ruke

Plavi BMW austrijskih registracija prvo je zaustavila policija u civilu. Za volanom je bio mlađi dečko, a u autu su bili stranci koji su djelovali kao obitelj. Stariji bračni par i dvoje mlađih muškaraca, govori nam čitateljica koja je u utorak u Brezovici svjedočila policijskom uhićenju.

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Brezovica, prevozio migrante VIDEO
Brezovica, prevozio migrante | Video: 24sata Video

Kako nam je ispričala, brzo je stigla policija u službenom vozilom i mladiću koji je vozio, stavila lisice na ruke.

- Vozača su uhitili i stavili u vozilo. Odveli su i ljude iz auta, a njegov auto i dalje tu stoji. Policija ga čuva - govori.

O svemu se, nakon upita 24sata, oglasila i policija.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata danas, 16. lipnja u jutarnjim satima, uočili vozilo i postupali prema vozaču na području Novog Zagreba koji je prevozio četiri strana državljana za koje je utvrđeno kako su na nezakonit način prešli državnu granicu.

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Stranci su privedeni u policiju kako bi im utvrdili zakonitosti boravka u RH.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje nad državljaninom Srbije starosti 20 godina zbog sumnje u krijumčarenje migranata odnosno počinjenja kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.

Uhićenje u Susedgradu

Osim akcije u Brezovici, policija je imala i pune ruke posla kod Susedgrada. Dovršili su istragu nad dvojicom stranaca s regularnim statusom u RH. Riječ je o Gruzijcu (38) i Slovaku (38) zbog sumnje da su krivotvorili isprave.

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-  Sumnja se da su osumnjičeni prema prethodnom dogovoru počinili kazneno djelo krivotvorenja isprave, na način da su na osobni automobil marke BMW postavili nepripadajuće registarske pločice slovačkih nacionalnih oznaka, iako su za to vozilo izdane registarske pločice slovenskih nacionalnih oznaka, nakon čega su se takvim vozilom koristili za vožnju - navodi policija.

Policija ih je zaustavila u ponedjeljak u jutarnjim satima kada su otkrili da je automobil kojeg voze ukraden. Oba muškarca su završila u pritvoru.

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