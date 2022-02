Hrvat Filip Višić već sedam godina živi u Lavovu, a za HTV komentirao je što Ukrajinci misle o ratnoj psihozi, kako vide budućnost svoje zemlje i rasplet aktualne krize.

- Ljudi ovdje su pod velikim pritiskom medija i svega toga, ne znaš kako razmišljati, tako da su svi u jednoj psihozi i iščekivanju - kazao je Višić.

- Ovdje postoji mišljenje da do velikog sukoba neće doći jer nerealno i nelogično i nitko tu ne dobiva, sve strane gube i onda to nema nekog smisla. Iako kad se ideologije umiješaju, a ovdje se ideologija umiješala, onda racio više nije na snazi, tako da je realna mogućnost pola-pola - govori.

On smatra kako rata neće biti.

- Postoji jedno razmišljanje da stvari treba jednom zauvijek raščistiti i svatko poći svojim putem - kaže.

- To su dvije nacije koje žive jedna uz drugu i one će naći način kako da imaju suživot i odnos, ali ono što je činjenica je da Ukrajina želi demokratsku, stabilnu državu koja ima tržišnu ekonomiju i koja ima drugačije vrijednosti od svojih susjeda. I Ukrajinci kao narod su to čisto rekli 2014. kad je bio Maidan, oni su jasno rekli kako žele da se njihova Ukrajina u budućnosti razvija - poručuje Filip.

Vjeruje da će Ukrajinci naći unutarnje snage i energije da zadrže ovu poziciju iako, kaže, nije lako jer su pritisci jako veliki.

- Ovdje se priželjkuje jedno rješenje, vrijeme će pokazati je li to realno, da se Ukrajina svojim teritorijem integrira nazad i nikako se ne želi da to bude pod uvjetima koji su potpisani sporazumom u Minsku jer to je Trojanski konj. U principu to je destabilizacija Ukrajine kao takve i, kao što je netko tu napisao ,to je kraj projekta Ukrajine kao stabilne i nezavisne i neovisne tvorevine - zaključuje.

Dok iz Moskve tvrde da su ruski tenkovi krenuli prema svojim vojarnama, ruska invazija ne čini se više kao realnost, pregovori su opet u modi.

- Predsjednik Putin oduvijek je bio sklon razgovorima kao rješenju problema, a budući da je to pokazao i predsjednik Biden, smatramo to vrlo dobrim znakom. Nadamo se skorom početku razgovora - rekao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja.

Do jučer odlučan zagovornik brzog i učinkovitog vojnog odgovora na rusku agresiju, danas potpuno predan diplomaciji. Glavni tajnik NATO-a sada se zauzima za pristup mrkve i batine.

- I dalje šaljemo jasnu poruku Rusiji da smo spremni sjesti za stol i otvoreno razgovarati. Ali jednako tako spremni smo i na najcrnji scenarij, na oružani sukob, rekao je Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a.

Vijesti o ruskom povlačenju Stoltenberga se nisu previše dojmile, čeka potvrde svojih službi. Ne vjeruje više nikomu.