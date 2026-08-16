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MITSKA I NADLJUDSKA SNAGA PLUS+

Hrvat je bio najjači na svijetu: Nosio je tonu, bio silno slavan u Americi i čuvao tajnu u rukama

Piše Darko Vlahović,
Čitanje članka: 10 min
Hrvat je bio najjači na svijetu: Nosio je tonu, bio silno slavan u Americi i čuvao tajnu u rukama
storyeditor/2026-06-02/PXL_210526_152281899.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell
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Njegovo ime krasilo je plakate na četiri kontinenta, a mit o njemu još traje: to pokazuje i novi zagrebački mural akademskog slikara Mislava Lešića, poznatijeg kao Lord Čardak. Otkrivamo tko je bio Marijan Matijević...

Posljednjih godina internetom kruže brojne snimke snagatora-influencera: islandskog gorostasa koji na leđima nosi 650 kilograma tešku drvenu gredu, kanadskog pastora koji po pisti vuče vojni transportni zrakoplov, bodybuildera koji pred milijunima gledatelja jede sirove životinjske organe, rekordera u dizanju utega koji automobile i hladnjake koristi kao rekvizite za trening. Njihove profile na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubeu prati više desetaka milijuna ljudi, a videosadržaji koje objavljuju broje se u milijardama pregleda. Fascinacija iznimno snažnim muškarcima nije, međutim, ništa novo. Davno prije pojave društvenih mreža, glavnu ulogu u njihovoj promociji imale su novine, plakati, borilačka natjecanja, putujuće arene i cirkusi. Početkom 20. stoljeća jedan je Hrvat dosegao status međunarodnog celebrityja među snagatorima: poznat kao ‘Junak iz Like’, ‘Hrvatski Herkul’ i ‘Lički Samson’, Marijan Matijević svojedobno je nosio neslužbenu titulu najjačeg čovjeka na svijetu. Poput svojih modernih pandana, danas bi vjerojatno na društvenim mrežama imao desetke milijuna pratitelja, a njegov bi brend, uz malo marketinškog truda, vrijedio milijune. Da uspomena na Matijevića još uvijek živi, potvrđuje i novi mural u Zagrebu - u Ulici grada Mainza - koji je upravo dovršio akademski slikar Mislav Lešić, poznat kao Lord Čardak.

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