Alija H. (27) osuđen je na doživotni zatvor uz devet mjeseci samice zbog ubojstva dvogodišnjem sinčića koji je neumorno plakao cijelu noć. Tukao ga je i mučio, čikovima mu palio kožu sve do stopala.

Porijeklom iz sjeverozapadne Hrvatske, Alija će po odluci suda biti i protjeran iz Italije nakon što odluka sudskog vijeća prvostupanjskog suda u Milanu postane pravomoćna te kad se oko toga dogovore s Hrvatskom i steknu se svi uvjeti, javlja Jutarnji.

S obzirom na mučenje, to je prvi takav slučaj u Italiji iz domene obiteljskog nasilja, a kako pišu talijanski mediji - na odluku suda nije ni trepnuo.

Tužiteljstvo ga je teretilo i za zlostavljanje maloljetnih kćeri, no to mu nije dokazano. Ipak, dokazano je da se iživljavao nad suprugom s kojom ukupno ima petero djece i koja je u vrijeme zločina, kada je ubio njihovog dvogodišnjeg sina, bila trudna. Protiv njega je pokrenula parnični postupak, a njoj i djeci moglo bi pripasti do 300 tisuća eura odštete.

Odvjetnik Alija H., Giuseppe de Lalla, već je najavio da će se žaliti na nepravomoćnu presudu. Nije očekivao osudu za mučenje i smatra da je rekonstruirana, a niti doživotnu kaznu. Smatra da je kazna od 30 godina relevantnija.

Okrutan zločin koji je šokirao hrvatsku i talijansku javnost odigrao se krajem svibnja 2019. u prizemnom stanu u Milanu. Alija H. je bio sa suprugom i njihovo troje od četvero djece u stanu. Tri sata nakon ponoći ustao se iz kreveta i hodao po sobi. Konzumirao je hašiš. Plač djeteta u susjednoj sobi postao mu je nepodnošljiv. Prišao je krevetiću i umjesto da sina uzme u naručje i pokuša ga umiriti, on ga je počeo udarati po cijelom tijelu. Mališan je plakao sve jače, a Alija je zapalio cigaretu te se čikom počeo iživljavati na tijelu dječaka.

Tri sata nakon toga nazvao je Hitnu i tražio pomoć jer mu sin nije disao. Prije toga se ipak dao u bijeg s kćerima, no policija ga je pronašla.

Tijekom suđenja je pokušao krivnju svaliti na svoju suprugu. Govorio je da ga je udario, ugrizao, ali da ga je ona udarila u oko i gasila mu cigarete po tijelu. Ispričao je i kako je, kada je pušio hašiš, imao zle nasrtaje i vjerovao da mu je najmlađi sin uklet".

- Zbog toga sam imao paranoje. Budio sam se noću, pušio i budio njega. I tukao ga - otkrio je.