Hrvat na novom otkriću u borbi protiv korone: Otkrili su kako virus preuzima ljudsku stanicu

<p>Znanstvenici sa Sveučilišta tehnološkog instituta ETH u Zürichu i sa Sveučilišta u Bernu u novom broju znanstvenog časopisa Nature Structural and Molecular Biology objavili su rad u kojem se otkriva način na koji korona virus utječe na ljudske stanice kako bi osigurao svoju daljnju replikaciju.</p><p>Taj rad trebao bi pomoći u razvoju lijekova i cjepiva protiv korona virusa, a glavni znanstvenik tog istraživanja je hrvatski molekularni biolog prof. dr. sc.<strong> Nenad Ban</strong>.</p><p>Taj proces manipuliranja ljudskom stanicom temelji se na preuzimanju kontrole nad zaraženom stanicom. Svaki virus ovisi u resursima i molekularnoj mašineriji stanice kako bi se razmnožavao, a Ban i njegov tim otkrivaju mehanizam koji korona virus koristi kako bi umjesto staničnih proteina postigao stvaranje svojih. </p><p>Uz to što poboljšava svoju replikaciju, smanjuje i odgovor ljudskog imuniteta protiv infekcije korona virusom.<br/> <br/> – Prije naših otkrića i sličnih otkrića tima znanstvenika u Njemačkoj nije se znalo kako virus preotme stanične kapacitete u svoju korist. Ovi rezultati ključno pridonose razumijevanju životnog ciklusa virusa SARS-CoV-2 i njegove interakcije s našim stanicama za infekcije – rekao je profesor Ban za <a href="https://www.vecernji.hr/techsci/uspjeh-znanstvenika-otkrili-kako-virus-manipulira-stanicama-da-bi-se-replicirao-1430775" target="_blank">Večernji list</a>.</p><h2>Virusni protein ruši prvi red obrane stanice</h2><p>U radu se govori što se događa u stanici nakon ulaska virusa.</p><p>– Virus ovisi o biološkim procesima u stanicama kako bi se reproducirao. Jednom kad virus uđe u stanice, po uputama njegova genetičkog materijala počne sintetizirati nove viruse koji izađu iz te stanice i inficiraju nove uzrokujući simptome bolesti. No stanice imaju i vlastiti obrambeni sistem kojim se bore protiv takve invazije virusa – to je tzv. prvi nivo obrane, koji se događa u prvim minutama nakon infekcije, prije nego što se mogu razviti antitijela, za što treba nekoliko dana.</p><p>Zbog toga virus pri ulasku u stanicu mora spriječiti stanicu da proizvede obrambene molekule, ali i iskoristiti stanicu. Ban i njegov tim otkrili su kako se protein kojeg sintetizira virus veže na ribosom kako bi inhibirao sintezu proteina u stanici. Ipak, kaže kako nije za očekivati da će se ta saznanja moći jako brzo primijeniti.</p><p>Ban je za <a href="https://www.vecernji.hr/techsci/uspjeh-znanstvenika-otkrili-kako-virus-manipulira-stanicama-da-bi-se-replicirao-1430775" target="_blank">Večernji list</a> naglasio kako postoje dvije moguće primjene njihovog otkrića. Prva je da znaju kako pripremiti virus koji bi bio manje infektivan te koji bi se mogao koristiti čak i kao cjepivo, a druga je da se na osnovu rezultata rada mogu razvijati spojevi koji sprječavaju vezanje virusnog proteina na ribosom.<br/> <br/> <br/> </p>