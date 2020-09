Odmah na\u00a0po\u010detku osvrnuli su se na roman 'Djetinjstvo\u00a0Kaspara Hausera' koji je napisao upravo\u00a0St\u0103nescu.

- Veza izme\u0111u legende o Kasperu Hauseru i romana koji je pred vama je zapravo jezi\u010dna. Kad sam po\u010deo pisati knjigu o ranom djetinjstvu lika, koristio sam odre\u0111eni stil vrlo simboli\u010dan i ispunjen... Dakle, veza je u jeziku koji umjesto da se oboga\u0107uje, tijekom knjige se osiroma\u0161uje - rekao je.

Nakon toga su razgovarali o romanu\u00a0Andrije \u0160kare, 'Dva prsta iznad gle\u017enja'\u00a0koji tako\u0111er govori o odrastanju u tranziciji.\u00a0

- Taj sam roman po\u010deo pisati prije 10-15 godina, napisao sam 100 stranica i onda sam ga ostavio. Relativno nedavno sam ga na\u0161ao i u\u010dinilo mi se da ima smisla to zavr\u0161iti. Ne znam za\u0161to je glavni lik u romanu \u017eena. Izme\u0111u mene i tog lika postoje dodirne to\u010dke, ali mislim da je moj period \u017eivota u tim godinama bio ne\u0161to manje stresniji i puno manje dramati\u010dan, ali neki doga\u0111aji su stvarni - rekao je \u0160kare.

Zatim se dotaknuo\u00a0komunizma, ali i Domovinskog rata.

- Za razliku od Bogdana, ono \u0161to ja pamtim iz svog odrastanja u komunizmu, koji je kod nas bio 'light' verzija, mi smo imali\u00a0banane, svjetlo\u00a0i grijanje. I to djetinjstvo je zaista bilo idili\u010dno. Rat je naravno promijenio sve, kao \u0161to to ratovi obi\u010dno \u010dine. Ono \u0161to je do\u0161lo poslije rata je tako\u0111er bilo poprili\u010dno traumati\u010dno i mo\u017eda neo\u010dekivano jer smo se nadali\u00a0\u0107e stvari nakon rata biti bolje, a one su bile sve gore i nikako nisu postajale bolje. Ne znam jesu li sada bolje, vjerojatno jesu, uvijek je novo vrijeme bolje od starog. Vjerujem da je danas bolje nego \u0161to je bilo ikada prije. Da nema korone, vjerojatno bi bio najbolji trenutak u povijesti \u010dovje\u010danstva - poru\u010dio je.

Korana je upitala Andriju \u010dini li mu se da je Balkan nakrcan\u00a0negativnim zna\u010denjima, odnosno stereotipima.

- Nisam puno o tome razmi\u0161ljao, ali taj Balkan se nekad\u00a0o\u010dituje na najnevjerojatnijim mjestima, on \u0107e uvijek negdje probiti. Tu se referiram na negativna zna\u010denja koja su mo\u017eda predrasude. Obi\u010dno kad se ka\u017ee da je netko Balkanac, onda se misli na ne\u0161to \u0161to je divlje, \u0161to je te\u0161ko obuzdati. Ne\u0161to \u0161to je necivilizirano, ne\u0161to iskonsko. Necivilizirano je ru\u017eno, a iskonsko je lijepo. Mislim da bismo trebali prigrliti taj Balkan u sebi, odnosno prigrliti ono iskonsko i malo ga civilizirati - odgovorio je.

Bogdan ja zatim ponudio dvije definicije Balkana.\u00a0

- Obje pripadaju dvojici knji\u017eevnika iz iste obitelji, po\u010det \u0107u s mla\u0111im, a to je Mateiu Caragiale, koji je rekao: 'Mi smo na vratima Balkana gdje se sve odvija polako'. A druga definicija pripada njegovu ocu, slavnom rumunjskom dramati\u010daru\u00a0Ionu Lucau Caragialeu koji je sam oti\u0161ao u egzil u Berlin, tamo se preselio jer nije podnosio Rumunjsku. Naslijedio je zna\u010dajan imetak, ali bio je toliko ovisan o Balkanu da se pretplatio na sve novine, izrezivao je vijesti koje su mu\u00a0se \u010dinile reprezentativne\u00a0za balkanski duh. Zapamtio sam jednu vijest iz 1910. Rije\u010d je o doga\u0111aju u kojem su se dvojica trgovaca vrije\u0111ali,\u00a0izazvali su jedan drugog na dvoboj, pucali su u zrak, a zatim su oti\u0161li u restoran i opijali se do sutra ujutro. 'Za mene je to Balkan' - ispri\u010dao je.

Osvrnuli su se i na pandemiju korona virusa.

- Mislim da to \u0161to nam se doga\u0111a, toga \u0107emo postati svjesni kada sve jednom pro\u0111e. Sigurno da je traumati\u010dno i te\u0161ko.\u00a0Trudim se uop\u0107e ne razmi\u0161ljati o tome, svatko mora prona\u0107i neki svoj put kako se nositi s tom situacijom, moj je put vjerojatno te\u0161ki eskapizam. Trudim se sa\u010duvati zdravi razum i ne zamarati se stvarima na koje ne mogu nikako utjecati. \u0160to si stariji, to mi bolje ide nego \u0161to sam mislio da \u0107e mi i\u0107i. Ostavit \u0107e sigurno neke o\u017eiljke, ali mislim da \u0107e oni biti samo o\u017eiljci jer s njima \u017eivi\u0161 i nosi\u0161 ih dalje - kazao je \u0160kare.

Korana je upitala Bogdana mo\u017ee li se pisati o traumi dok se ona doga\u0111a.

- Mislim da je potrebna distanca u vremenu da bi razumio \u0161to se dogodilo, jer doga\u0111aji koji kreira\u00a0traumu dolazi popra\u0107en histerijom, a\u00a0 kolektivna histerija nikada nije bila jasnija nego sada na dru\u0161tvenim mre\u017eama. Kada vidi\u0161 da stotine ljudi govore istu stvar bez provjere, a druga stotina govori suprotnost, opet\u00a0bez provjere, ima\u0161 zastra\u0161uju\u0107i osje\u0107aj da nitko ni\u0161ta ne zna - odgovorio je.

- Ljudi su situaciju s koronom shvatili kao neku senzaciju i njima je te senzacije sada dosta. Oni zato ne \u017eele nositi maske i ne da im se gledati vijesti koliko ima novozara\u017eenih jer je njima to postala stara vijesti. Ali ta stara vijest je i dalje aktualna i ne\u0107e prestati biti aktualna samo zato \u0161to je nekome dosadna. I \u010dini mi se da su ljudi postali jo\u0161 jo\u0161 nervozniji, bahatiji i bezobrazniji nego \u0161to su bili prije - dodao je \u0160kare.