Hrvat nestao u Africi! 'Obitelj Hrvata koji se nalazi u nevolji u Maliju zamolila je pomoć...'

U afričkoj državi Mali nestao je jedan hrvatski državljanin, potvrdili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova za Index.

Iz ministarstva u ovom trenutku nisu potvrdili radi li se o otmici.

- Prema informacijama koje posjedujemo iz pouzdanih diplomatskih izvora, dvojica muškaraca u Maliju su oteta. Iako je prva informacija koju smo dobili glasila da su tamo oteta dvojica Hrvata, MVEP tvrdi da drugi nestali muškarac nema hrvatsko državljanstvo - piše ovaj portal.

"Obitelj hrvatskog državljanina koji se nalazi u nevolji u Maliju zamolila je pomoć hrvatske službe vanjskih poslova 8. rujna 2025. godine.", poručuju iz ministarstva.

Obitelji nisu mogle stupiti u kontat s Hrvatom i njegovim prijateljem od 5. rujna. Ministarstvo je odmah započelo s aktivnostima kako bi se utvrdila lokacija hrvatskog državljanina i okolnosti slučaja. Odgovor od vlasti u Maliju hrvatsko ministarstvo nije još dobilo. Zatražena je pomoć od EU delegacije u Bamaku, glavnom gradu Malija.

- MVEP je u komunikaciji sa suprugom hrvatskog državljanina koja nas je obavijestila da je obitelj angažirala odvjetnika u Republici Mali. Služba vanjskih poslova Republike Hrvatske nastavlja poduzimati aktivnosti u ovom predmetu sa svrhom utvrđivanja svih okolnosti konkretnog slučaja i pružanja konzularne pomoći i zaštite državljaninu Republike Hrvatske - piše Index.

Teška situacija u Maliju

Mali, nekada uzor demokracije u Africi, danas je središte nestabilnosti u Sahelu zbog vojne hunte, džihadističkih pobuna, etničkih sukoba i humanitarne krize.

Nakon povlačenja francuskih snaga i UN-ove misije (MINUSMA) 2023., džihadističke skupine (JNIM i IS-Sahel) proširile su utjecaj na sjeveru i središtu zemlje, koristeći opsade, otmice i napade na civile. Obnovljen je sukob s Tuarezima nakon raskida mirovnog sporazuma iz 2015. Malijske snage i ruski Afrički korpus optuženi su za ratne zločine, uključujući masakre i etničko nasilje protiv Fulana.

Preko 7 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć, stotine tisuća su raseljene, a u nekim područjima prijeti glad zbog blokada pomoći.