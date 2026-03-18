KOLUMBIJA

Hrvat osumnjičen u Južnoj Americi za trgovinu kokainom

Hrvat osumnjičen u Južnoj Americi za trgovinu kokainom
Kolumbijska policija uhitila je Juana Camila Muñoza Rodrígueza koji je navodno s 59-godišnjim hrvatskim državljaninom Alenom Bunićem izvozio kokain iz Južne Amerike u Europu, izvijestile su kolumbijske novine El Tiempo.

Muñoz Rodríguez, poznat kao „Lalo“, uhićen je na imanju u mjestu Sabaneta, udaljenom 14 kilometara od grada Medellina.

„Od 2015. godine je bio uključen u narko-strukturu koju je vodio hrvatski državljanin Alen Bunić“, naveo je El Tiempo pozivajući se na neimenovane izvore.

Kolumbijska policija je bila uhitila Bunića, inženjera rudarstva i trgovca, u kolovozu 2023. u trgovačkom centru u Medellinu. Priveden je temeljen Interpolove tjeralice koju je raspisao Peru optuživši ga da je iz peruanske luke Callao slao kokain brodskim kontejnerima u Europu.

Bunić je bio sproveden u pritvor u Bogotu, glavni grad Kolumbije, gdje je čekao izručenje. No Peru nije unutar 90 dana formalizirao zahtjev za izručenjem, pa je na traženje njegove obrane pušten na slobodu.

„Peru nije predao dokumentaciju u predviđenom roku i zbog toga je morao biti pušten na slobodu. Trebao bi biti u Medellínu“, izjavio je njegov odvjetnik Hernán Gnecco Iglesias za El Tiempo.

Bunić je navodno živio ondje te je bio zakonski zastupnik tvrtke za prijevoz i građevinarstvo registrirane u Kolumbiji od 2019.

Peruanski istražitelji vjeruju da je financirao nabavu i slanje kokaina u Europu, te da je imao veze u Turskoj i Danskoj, a da mu je Kolumbijac Muñoz Rodríguez bio logistički koordinator za prikupljanje i slanje droge.

„Uhićenje Muñoza Rodrígueza ponovno pokreće raspravu o oslobađanju Bunića“, izvijestio je portal El Veintitres.

Taj medij dodaje da je Bunić bio povezan s kolumbijskom oružanom narko-skupinom Clan del Golfo. Bunić nije bio dostupan Hini za komentar.

U Kolumbiji i Peruu se proizvede najviše kokaina na svijetu.

