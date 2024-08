Hrvat pao! Soko, dođi! I prije su 'lovili' naše špijune, ovako je to završilo. 'Vučić pokazuje mišiće'

Na području Grada Beograda obavještajna agencija Srbije BIA, u suradnji s drugim policijskim organima, uhitila je, kako navode, hrvatskog špijuna u protuobavještajnoj operaciji, pišu Novosti.rs, medij inače blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. List navodi da je akcija rezultat višemjesečnog operativnog rada BIA-e i nastavak suzbijanja špijunskog i destruktivno-subverzivnog djelovanja hrvatske obavještajno-sigurnosne službe SOA.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je kako je na području Beograda uhićen čovjek koji je špijunirao u korist Hrvatske. Dodao je kako je akciju uhićenja izvela Bezbedonosno-informativna agencija (BIA). Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova tvrdi kako nemaju saznanja da je uhićenje "hrvatskog špijuna o kojem u ponedjeljak pišu srbijanski mediji uistinu bilo".

Navodno uhićenje špijuna bilo je samo dan nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio kako se susreo s odvjetnikom Nemanjom Berićem, kojega su hrvatske vlasti uhitile zbog snimke s pročetničkim srpskim pjevačem Bajom Malim Knindžom. Vučić je rekao kako je Berić uhićen samo zato što je Srbin i da će zbog svega on otići na koncert četničkog pjevača, koji je omiljen i osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju.

Uz to, Vučiću već tjednima smetaju veliki prosvjedi zbog iskopavanja litija, što građani Srbije ne žele.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije (MSP) u studenom je nepoželjnom osobom proglasilo prvog tajnika hrvatskog veleposlanstva u Srbiji Hrvoja Šnajdera jer je grubo izišao iz okvira diplomatskih normi, priopćio je srbijanski MSP ne navodeći više detalja. Tim povodom je diplomatska nota uručena hrvatskom veleposlaniku Hidajetu Biščeviću. Srpski portal Novosti je tad objavio neslužbenu informaciju da je Šnajder protjeran zbog dokumentirane špijunaže i vrbovanja za rad za hrvatsku službu.

Nije ovo prvi put da se Srbi hvale kako su uhitili hrvatskog špijuna.

U rujnu prije osam godina u Srbiji su uhitili i osudili Čedu Čolovića. Srbijanski mediji su prenijeli kako je Čolović proteklih godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih je Hrvatska već pokrenula ili će pokrenuti kazneni progon zbog djela počinjenih tijekom rata. Do 1990. godine živio je i radio u Republici Hrvatskoj, nakon čega mu je mjesto prebivališta bilo u Republici Srbiji. U ratu se borio na srbijanskoj strani te se nakon ranjavanja odselio se Beograd. On se, prema tadašnjem pisanju srbijanskih medija, vrlo brzo nagodio za kaznu sa srbijanskim glavnim državnim odvjetništvom te je bio osuđen na tri godine zatvora.

Hrvatska je nakon njegova uhićenja oštro odbacila tvrdnje da je Čolović bio hrvatski špijun. Pojedini mediji poput Blica izašli su s informacijama da je Čolović za korist Zagreba vrbovao svjedoke za suđenja protiv pojedinih Srba za ratne zločine iz Domovinskog rata.

- Naši srpski sugrađani i braća i sestre su jedno, a ono tamo su negativni ljudi koji se ponašaju kao da su osnovali EU i da nisu sijali mržnju po Hrvatskoj u 90-im godinama. Ja u Jasenovcu govorim o zločinima NDH, a s druge strane slušam 'malog od Šešelja' koji govori da su Hrvati ustaše, e pa dosta je toga! - rekao je nedavno Zoran Milanović.

O posljednjem navodnom uhićenju hrvatskog špijuna u Beogradu ne zna se mnogo. Nema informacija o tome je li uhićeni diplomatsko ili vojno lice. Mediji bliski Vučiću, koji inače u detalje objavljuju takve stvari, sad su vrlo šturo objavili tu vijest.

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica rekao je kako je ovo poruka Hrvatskoj.

- Kad imate nekoga špijuna na svom teritoriju, onda su njegovo uhićenje i njegovo procesuiranje zadnji korak u toj borbi protiv obavještajne djelatnosti stranih službi na vašem teritoriju. To je zadnji korak i njemu se pribjegava ili kad se više ništa ne može ili kad želite poslati poruku nekoj vladi, državi itd. U ovom slučaju, mislim da je ovo jedna poruka Hrvatskoj, jedna poruka i o Vučiću, o njegovoj snazi i o njegovoj navodnoj veličini, i vidjet ćemo kako će to završiti još do kraja - rekao je Letica.

Cijeli slučaj, smatra Letica, služi propagandi.

- Srbija je imala problema i s ruskim špijunima. Bilo je uhićenja ruskih špijuna, odnosno Srba koji su radili za ruske službe. Sad je to sve u skladu s pokušajima Vučića da bude glavni u regiji i pokaže mišiće svima. Mislim da će to završiti kao što su mnoge druge stvari završile. Kad se takva situacija odradi, onda prvo ide službena izjava. Prvo službe koje se bave time kažu o čemu je riječ - ako je ozbiljno, onda ide javnost, odnosno u medije. Ovo sad, provlačenje kroz medije, ima čisto propagandnu ulogu i ništa više - dodao je Letica.