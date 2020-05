Hrvat pokušao doći na Kanare, Španjolci ga vratili u Njemačku

Španjolska policija na Kanarskim otocima nije dopustila ulazak u zemlju hrvatskom državljaninu jer prilikom slijetanja iz Njemačke nije imao potvrdu kojom bi opravdao dolazak u vrijeme izvanrednog stanja, izvijestila je u srijedu policija.

Hrvatski državljanin se u Frankfurtu ukrcao na zrakoplov aviokompanije Condor pa u nedjelju ujutro sletio na otok Gran Canariju.

- Ne znam koji je bio razlog njegovog dolaska no nije imao potvrdu kojom bi opravdao dolazak pa mu policija na aerodromu nije dopustila ulazak - rekao je glasnogovornik policije na Gran Canariji u telefonskom razgovoru za Hinu.

Španjolska, jedna od najpogođenijih zemalja koronavirusom u Europi, proglasila je izvanredno stanje 14. ožujka. Od tada su zabranjeni turistički dolasci pa granična policija ne dopušta ulaske zbog razonode. Smiju ulaziti samo strani prekogranični radnici, vozači kamiona, zdravstveno osoblje te pacijenti naručeni na operacije ili osobe s potvrdom o nužnosti hitnog ulaska u Španjolsku.

Hrvatski državljanin, čiji identitet policija nije htjela otkriti, bio je jedini putnik na tom letu iz Frankfurta kojem nije odobren ulazak u zemlju.

- Kompanija Condor je trebala provjeriti ima li on potvrdu za ulazak u Španjolsku kada mu je prodala avionsku kartu ili prije nego se ukrcao na let - dodao je glasnogovornik policije. Aviokompanija Condor, sa sjedištem u Frankfurtu, nije odgovorila na upit poslan e-mailom do objave ove vijesti.

Španjolska policija na granicama traži od putnika objašnjenje o razlogu putovanja, pa su dokumenti i potvrde neophodni kao dokaz.

Vratio se u Frankfurt

Nakon što mu nije odobren ulazak u Španjolsku, hrvatski državljanin je na aerodromu u Gran Canariji pričekao povratni let istom aviokompanijom pa se vratio u Frankfurt, rekao je glasnogovornik policije. Dodao je kako putnik nije uložio žalbu na postupanje policijskih službenika u zračnoj luci.

Hrvatski putnik nije bio dostupan za komentar.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu popodne nije odgovorilo je li on zatražio pomoć hrvatskog konzulata ili veleposlanstva.

- Hrvatskim državljanima se preporučuje izbjegavanje svih putovanja u Španjolsku ukoliko nije nužno - piše na internetskoj stranici ministarstva vanjskih poslova.

Tek od 1. srpnja turisti smiju u Španjolsku

Strani turisti će 1. srpnja opet smjeti ulaziti u Španjolsku, izvijestila je u ponedjeljak španjolska vlada. Tada će prestati i dvotjedni odlazak u karantenu za one koji dođu iz inozemstva.

Kroz četiri faze (od 0 do 3) vlada popušta mjere ograničenog kretanja stanovnika te pokušava izvesti zemlju u „novu normalu“. Kanarski otoci nalaze se u fazi 2 pa su putovanja zabranjena i lokalnom stanovništvu.

- Niti mi ne smijemo putovati s otoka na otok, a ulazak u zemlju je zabranjen i strancima koji ovdje imaju kuće - rekao je glasnogovornik policije.

Stranci, uglavnom Nijemci i Britanci, imaju vikendice na Kanarskim otocima, smještenima uz zapadnu obalu Afrike što im omogućuje ljetni turizam tijekom čitave godine.

U Španjolskoj se koronavirusom inficiralo 236.260 stanovnika od čega ih se oporavilo 150.380, a preminulo 27.120.

Španjolska ministrica vanjskih poslova Arancha González pozvala je u srijedu 27 zemalja Europske unije na uspostavljanje zajedničkih normi vezanih za putnike.

- Želimo se osigurati da u Španjolsku dolaze osobe iz zdravstveno sigurnih zemalja, te želimo zajedničku europsku definiciju te sigurnosti. Želimo zajedničke kontrole i pravila - izjavila je ministrica za radijsku postaju Cadena SER.

Zemlje EU-a su odredile različite datume za otvaranje granica, a Španjolska je predstavila dokument kojim Bruxellesu predlaže pregled putnika u matičnim zemlja prije polaska na put. Zdravstveni pregled putnika odvijao bi se u zračnim lukama prije polijetanja ili prilikom kupnje avionskih karata.

Španjolsku je prošle godine posjetilo 83,7 milijuna turista, što je bila rekordna godina, no ove godine se zbog koronavirusa očekuje drastičan pad dolazaka iz inozemstva.

