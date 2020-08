Hrvat pomaže znanosti: Koronu sam prebolio, u mojoj krvi će znanstvenici tražiti tajnu bolesti

Stigao je nalaz da sam stekao neki srednji imunitet, ali njima je to sve puno nepoznanica, i oni se uče i istražuju koronu. I dalje se ne zna ostaje li imunitet tjedan, dva, mjesec, godinu, kaže medicinski tehničar

<p>Hrvatski medicinski tehničar četiri mjeseca otkako se zarazio korona virusom opisuje nam kako se osjeća danas, kakve je posljedice virus ostavio na njegovo tijelo te kako pomaže znanosti da otkrije tajne Covida-19.</p><p>- Negativan sam bio sredinom travnja, a trebalo mi je još nekih mjesec dana nakon toga da dođem k sebi - kaže nam ovaj medicinski tehničar s kojim smo i prije četiri mjeseca ekskluzivno razgovarali dok je virus napadao njegove zdrave stanice.</p><p>Tada nam je opisivao blage simptome, rekavši da bi koronu vjerojatno prehodao da ne zna da ju ima.</p><p>- Mlad sam i zdrav pa sam se dobro oporavio no znam neke starije ljude koji još nisu došli k sebi, a u isto vrijeme smo bili bolesni - nastavlja i dodaje kako ovo nije ni izbliza kao obična prehlada.</p><p>- Jako je važno ostati pribran i posvetiti se jačanju imuniteta i ne stresirati se koliko god je moguće. Stres nije saveznik poboljšanju zdravlja već aktiviranju virusa. Zadnjih par dana imam problema s kratkoćom daha i brzo se umaram, više ni ne pričam jer se aktivira kašalj kojeg nisam imao - opisao je. Od travnja mu uzimaju krv za serološko testiranje.</p><p>- Prvi put su krv uzeli na početku travnja, pa onda dva tjedna kasnije. Uzorke su poslali na Institut u Bonn. Stigao je nalaz da sam stekao neki srednji imunitet, ali njima je to sve puno nepoznanica, i oni se uče i istražuju koronu. I dalje se ne zna ostaje li imunitet tjedan, dva, mjesec, godinu... Zbog toga su me, među ostalima, pitali za pristanak da sudjelujem u studiji u kojoj bi mi u sljedećih 6 mjeseci najmanje jednom mjesečno vadili krv i pratili razinu antitijela – pojasnio je medicinski tehničar.</p><p>Na pitanje kakve je posljedice korona ostavila na njega kaže:</p><p>- Bio sam neki dan na pulmološkoj obradi i, kako sad stvari stoje, korona nije ostavila posljedice na moja pluća. No s pregledima nisam gotov. Nova kontrola me opet čeka za četiri mjeseca - dodao je.</p><p>On se zarazio najvjerojatnije upravo na poslu. Prvo je osjetio drhtavicu, a onda ga je počelo boljeti cijelo tijelo. No korona mu nije bila ni na kraj pameti jer je temperaturu povezivao s upalom koja mu se ponavlja zbog, kako je rekao, stare boljke.</p><p>- Nakon pet dana povišene temperature ostao sam bez njuha, a okus mi je oslabio za 50 posto. Gubitak njuha me i bio zabrinuo i postao sam sumnjičav. Karakterističan je i za prehladu, no pojavio se čisti gubitak njuha bez začepljenosti nosa – opisivao je u travnju.</p><p>- Ovaj virus na svakoga djeluje drugačije i ne treba ga podcjenjivati - zaključio je.</p><p>Upravo zato treba znanosti prepustiti da pronađe pravo 'oružje' u borbi s korona virusom. Kako je zaraženi tehničar pomogao znanstvenicima, tako se odnedavno može na sličan način pomoći i Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Naime, nedavno je jedan čovjek koji je prebolio korona virus donirao svoju krvnu plazmu koja bi mogla biti potencijalni lijek za druge koji su zaraženi.</p><p>- Sve se više ljudi želi uključiti u doniranje krvne plazme. Oni stvarno nose dio lijeka u sebi jer u krvna plazma u sebi sadrži antitijela koja mogu pomoći zaraženima - rekla je ravnateljica zavoda Irena Jukić za RTL. A danas je u Hrvatskoj zabilježeno novih 86 slučajeva zaraze korona virusom. Tako je od početka epidemija ukupno zaraženo 5224 ljudi, a aktivno je još 738 slučajeva. Ukupno je dosad preminulo 145 pacijenata, a 4341 se oporavio.</p>