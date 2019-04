Hrvat u paklu rata: Pakiram se, pokušat ću autom do Tunisa...

Dobro sam, iako situacija nije baš sjajna. Do srijede je sve bilo normalno, a od četvrtka je opsadno stanje, javio se za Sportske novosti iz Libije Željko Pavličević (68), košarkaški trener koji je prije dva mjeseca preuzeo klub iz Tripolija.

Libiji prijeti novi građanski rat

Snage pod zapovjedništvom generala Kalife Haftara iz Istočne Libije, vođe rivalske vlade koji je sa svojom Libijskom nacionalnom vojskom preuzeo kontrolu nad glavnim naftnim poljima, pokrenule su ofenzivu s ciljem osvajanja glavnog grada Tripolija.

U Tripoliju je vlada premijera Fajeza el Seraja kojeg podržava UN, a na istoku je paralelna vlast gdje je glavni čovjek Kalifa Haftar kojeg protivnici vide kao budućeg diktatora koji želi vladati kao svrgnuti Moamer Gadafi.

- Tripoli je pod opsadom, velike bitke vode se oko grada, čuje se to dobro, vidimo i avione. To je udaljenost otprilike kao od Zagreba do Jastrebarskog. Ne vidim previše stranih novinara što možda i nije dobar znak. Pakiram se kuću, nadao sam se da ću moći avionom, ali u ponedjeljak su bombardirali aerodrom pa ću pokušati automobilom do Tunisa - dodao je Pavličević, čiji su strani igrači u klubu Al-Ittihadu već otišli kućama, kao i njegov pomoćnik, Zadranin Luka Bujas.

Željko Pavličević u karijeri je vodio Cibonu, Ferrolu, Tau Vitoriju, Solit, Panathinaikos i Zagreb, četiri godine bio je izbornik Japana.

S Cibonom je 1986. godine osvojio naslov prvaka Europe, a isto je ponovio pet godina kasnije na klupi Jugoplastike.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se događa u Libiji?

Osam godina nakon rušenja Moamera Gadafija zemljom vladaju dvije vlade.

U glavnom gradu Tripoliju vlada premijera Fajeza el Seraja, koja je uspostavljena 2015. i koju podržava UN te paralelna vlada Kalife Hafara na istoku koji napreduje prema Tripoliju sa svojom Libijskom nacionalnom vojskom, koja je sastavljena od bivših Gadafijevih sljedbenika, lokalnih oružanih skupina i plemenske milicije.

No Libijski zastupnički dom na istoku nikad nije priznao vladu koja je uspostavljena posredstvom UN-a i međunarodne zajednice koja strahuje kako bi se sukob mogao pretvoriti u građanski rat, što bi imalo posljedice i za Europu jer jedna od većih migrantskih ruta ide upravo kroz Libiju.

Tko je general Haftar?

Kalifa Haftar bio je časnik libijske vojske, sudjelovao je u državnom udaru kad je 1969. godine svrgnut kralj Idris i kad je na vlast došao Moamer Gadafi.

Razišao se s Gadafijem nakon libijskog poraza u ratu protiv Čada. Tad je bio zarobljen i više se nije vraćao u Libiju već je otišao u SAD gdje je pomagao američkim službama da svrgnu Moamera Gadafija s vlasti.

Vratio se u Libiju 2011., nakon što je pokrenuta revolucija i svrgavanje Moamera Gadafija. Uz pomoć saveznka borio se protiv islamskih milicija u Bengaziju i osvojio je grad, a 2015. imenovan je zapovjednikom Libijske nacionalne vojske.