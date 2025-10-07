Hrvat završio u pritvoru: Dronom napao flotilu za Gazu? Radman na putu za Tunis

Zadnjih par dana pojavila se informacija da je Hrvat uhićen u Tunisu. Priču su pokrenuli tuniski mediji koji su izvijestili da se radilo o napadu na flotilu brodova koja je na putu iz Barcelone za Gazu, nakratko stala na sjeveru Magreba. Ubrzo, tuniski mediji obrisali su tekstove o Hrvatu koji je uhićen zbog navodnog napada na brodove iz flotile za Gazu.

Foto: Zoubeir Souissi

Ipak, istina je da je hrvatski državljanin stvarno u pritvoru u Tunisu, a na putu za Tunis je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Informaciju nam je potvrdila hrvatska veleposlanica u Maroku Jasna Mileta u dogovoru s ministarstvom vanjskih poslova (Hrvatska nema stalno diplomatsko predstavništvo u Tunisu, za Tunis je zaduženo veleposlanstvo u Kraljevini Maroko).

- Možemo potvrditi da je u Tunisu uhićen jedan hrvatski državljanin sredinom rujna ove godine. To su nam potvrdile tuniske vlasti putem diplomatske komunikacije koju smo pokrenuli odmah po saznanju o uhićenju. Nalazi se u produženom pritvoru, istraga je u tijeku i kao takva je tajna dok ne bude podignuta optužnica. Pritvor mu je već jednom produžen, a može mu biti ponovno produžen. Nemamo informaciju koliko puta mu tuniske vlasti mogu produljiti pritvor - objasnila nam je veleposlanica Mileta.

- Istraga je u tijeku i ne možemo dobiti nikakve informacije o samom djelu. Mogu vam potvrditi da je prilikom dolaska u pritvor mogao zatražiti odvjetnika po službenoj dužnosti, ali su nam tuniske vlasti uskratile informaciju je li zatražio odvjetnika ili ne. Nastavljamo pratiti informacije, u kontaktu smo s roditeljima i tuniskim vlastima do daljnjega - rekla nam je Mileta i dodala da na temelju službenih informacija ne može otkriti razlog privođenja ni da se radilo o napadu na flotilu kao što su pisali lokalni mediji.

- Istraga je u tijeku i sve ostalo su samo nagađanja, a veleposlanstvo i ministarstvo ne mogu davati informacije na temelju tih nagađanja. Od sredine rujna smo zatražili službene informacije, pokrenuli smo i proceduru posjete uhićenika, ali još nismo dobili dozvolu. To je sve još uvijek u proceduri. Ne mogu vam potvrditi za koje djelo ga se sumnjiči - jasna je bila veleposlanica Mileta.