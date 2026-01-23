Hrvate spašavao GSS u BiH: Tražili najkraći put do Sarajeva pa završili na snježnoj cesti

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj intervenirali su u četvrtak, kada je auto zapeo u snijegu na nekategoriziranom putu na relaciji Rujište - Konjic. Na tom su putu veliki snježni nanosi pa je trenutno neprohodan.

U autu su bili Hrvati, a navigacija ih je usmjerila na najkraću rutu od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice koja nije sigurna za promet zbog teških zimskih uvjeta.

Spasioci su, uz veliki napor i terensko vozilo, uspjeli izvući zaglavljeni automobil i pomoći putnicima.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategoriziranih cesta, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti.