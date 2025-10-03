Hrvati 'gutaju' lijekove: Lani potrošili čak 1,76 milijardi eura

Prema izvješću o potrošnji lijekova u 2024. godini, koje je prije tri dana objavila Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), vidljivo je da se nastavlja trend povećanja potrošnje koji je prisutan posljednjih pet godina. Ukratko, potrošili smo lani na lijekove 1,76 milijardi eura, a to je 13,3 posto više nego u prethodnom izvješću koje se odnosilo na 2023. godinu i pokazivalo je povećanje od 12,5 posto u odnosu na 2022.

