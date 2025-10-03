Obavijesti

News

Komentari 25
SVE SMO BOLESNIJI PLUS+

Hrvati 'gutaju' lijekove: Lani potrošili čak 1,76 milijardi eura

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Hrvati 'gutaju' lijekove: Lani potrošili čak 1,76 milijardi eura

Najviše se troše lijekovi za bolesti srca i krvnih žila, osobito oni za sniženje lipida (masnoća) i kolesterola, lijekovi za želudac te oni protiv bolova i za smirenje. Na recept se najviše podiže vitamin D

Prema izvješću o potrošnji lijekova u 2024. godini, koje je prije tri dana objavila Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), vidljivo je da se nastavlja trend povećanja potrošnje koji je prisutan posljednjih pet godina. Ukratko, potrošili smo lani na lijekove 1,76 milijardi eura, a to je 13,3 posto više nego u prethodnom izvješću koje se odnosilo na 2023. godinu i pokazivalo je povećanje od 12,5 posto u odnosu na 2022.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!
TEMPERATURE U NAGLOM PADU

Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025