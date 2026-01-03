Hrvati iz Južne Amerike okupit će se u studenom u Argentini

Iduće okupljanje hrvatske dijaspore Južne Amerike održat će se u studenom u argentinskom gradu Cordobi, rekli su Hini predstavnici hrvatskih iseljeničkih udruga.

To će biti deveti takav skup koji služi međusobnom povezivanju Hrvata i njihovih potomaka na tom kontinentu, ali i kako bi se oni povezali s Hrvatskom. "Predstavili smo kandidaturu za domaćinstvo, a za nju imamo potporu svih hrvatskih institucija u Južnoj Americi", kaže Cristian Šprljan, predstavnik hrvatske zajednice u Cordobi.

Cordoba je grad na sjeveru Argentine, udaljen 650 kilometara od Buenos Airesa. Osnovali su ga španjolski osvajači 1573. godine i nazvali po istoimenom gradu na jugu Španjolske. Hrvati se ondje okupljaju u udruzi Hrvatski dom. Šprljan kaže da su dobili potporu gradske i područne vlasti za organiziranje 9. skupa hrvatske dijaspore Južne Amerike.

Kandidaturu su predali Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, koji financijski pomaže organiziranje takvih susreta. "Zajednice Hrvata međusobnim dogovorom odlučuju o domaćinu sljedećeg skupa", kaže Alen Matanić, glasnogovornik Ureda. Nije otkrio kada će Ured potvrditi odluku o domaćinstvu.

Prošli skup bio je održan u ožujku u brazilskom gradu Sao Paulu. Ondje su ga organizirale tamošnje udruge Croatia Sacra Paulistana i Društvo prijatelja Dalmacije. "Ovakvi susreti su nam jako korisni", rekao je tada Hini državni tajnik ministarstva vanjskih poslova Frano Matušić. "Čujemo sve ono što hrvatske iseljenike muči i ono što oni očekuju od Hrvatske, i po pitanju povratka u Hrvatsku, ali i po pitanju olakšavanja boravka u njihovim zemljama u Južnoj Americi".

Hrvatska vlada je u Sao Paulu predstavila mogućnosti preseljenja u Hrvatsku, zapošljavanja, stjecanja državljanstva, učenja hrvatskog jezika, studiranja, stipendiranja i turizma. Iseljenici i njihovi potomci su pak naveli poteškoće s kojima se suočavaju, a također i oblike suradnje i aktivnosti u svojim zemljama.

Zvonimir Troskot, zastupnik oporbene stranke Most, prethodno je zatražio u Saboru da na takvim skupovima sudjeluje i oporba, a ne samo vlada predvođena HDZ-om.

U Južnoj Americi živi oko 850.000 osoba hrvatskog porijekla, od čega njih 300.000 u Argentini. "U Cordobi će skup biti organiziran na vrhunskoj razini", kaže predstavnica hrvatske zajednice iz argentinskog grada Rosarija.

Upravo je Rosario bio jedan od kandidata, pa bi se ondje uoči skupa mogao održati sastanak mreže CroActivas, koja okuplja 850 hrvatskih žena iz Latinske Amerike. Za domaćinstvo je prvo bio predložen kolumbijski grad Cartagena jer u toj zemlji još nikada nije bio održan skup. No, inicijativa tamošnje mlade hrvatske udruge nije prošla jer hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova trenutno preporučuje "izbjegavanje svih putovanja u Kolumbiju koja nisu nužna". Kao razlog navodi sigurnosno stanje.

Skup je bila spremna organizirati i hrvatska zajednica u čileanskom gradu Antofagasti s dobrom infrastrukturom.

Prvi skup bio je organiziran u Limi (Peru) 2015. godine, a domaćini su zatim bili Santa Cruz (Bolivija), Santiago (Čile), Guayaquil (Ekvador), Buenos Aires (Argentina), Asuncion (Paragvaj), Montevideo (Urugvaj) i Brazil (Sao Paulo).