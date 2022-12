Hrvati ljuti, Nike otkazao jeftine narudžbe. Oglasila se udruga za zaštitu potrošača: To je sramota

Nike je uoči Božića 'obradovao' brojne kupce neplaniranim blagdanskim sniženjima na svojem web shopu. 'Hoodice' koje inače koštaju 500 kuna pale su na svega 65, isto kao i kratke hlače s motivima NBA momčadi, dok su majice snižene s 230 na 30 kuna. Sve to, naravno, Nike nije planirao, a dogodilo se kao posljedica greške. Petnaestak sniženih artikala rasprodalo se munjevitom brzinom.

Kako se to dogodilo? Naime, kad snižene cijene pomnožite s trenutnim tečajem eura dobivate njihovu originalnu cijenu. Tako su se, čini se, uoči Božića, odlučili cijene u kunama zamijeniti s onima u eurima. Zamijenili su brojeve, no kratica za valutu ostala je ista pa je odjeća umjesto 65 eura, koštala 65 kuna.

Ali veselje onih koji su uspjeli kupiti komad odjeće nije dugo trajalo. Uslijedio je hladan tuš i loš izgovor...

Nekoliko čitatelja javilo se u redakciju 24sata s informacijom da im je Nike odbio narudžbe u kojima su bili sniženi artikli.

- Danas su nam svima koji smo naručili odbili narudžbe. Greška je greška i morali bi je ispoštovati, a ne nam uputiti lažan mail u kojem tvrde da su artikli 'out of stock'. Artikle se u istom trenutku može naručiti po punim cijenama - napisao je jedan.

Drugi nam je čitatelj potvrdio da su artikli koji su navodno trenutno nedostupni zapravo dostupni na stranici, naravno u punoj cijeni.

- Dakle, ugovor između Nikea i kupca je sklopljen, a oni ga poništavaju kako žele - kažu nam čitatelji.

Nike je u mailu koji je poslao napisao kako će kupcima vratiti novac. To međutim nije ublažilo njihovu ljutnju. Smatraju da su prevareni.

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača za Večernji list navode da ovo nije prvi put da se susreću s takvim slučajevima. Trgovci su i u prošlosti na online prodaji 'pokušavali' istaknuti cijene u eurima, a onda bi zabuna ili nepažnja dovela to toga da su samo promijenili brojke, ali ne i oznaku valute...

Državni inspektorat u tim je slučajevima, piše VL, presudio da trgovac mora isporučiti robu po cijeni koja je bila vidljiva na ekranu, jer to je jedina dostupna informacija potrošaču u tom trenutku.

Kupcima koji su ih kontaktirali iz ove udruge su savjetovali da u trgovinu pošalju mail u kojemu će navesti da su se konzultirali s njima i da im je objašnjeno kako oni imaju pravo dobiti robu po cijeni koju su vidjeli na ekranu. Ako prodavač odbije, ili ne odgovori, kupcu na raspolaganju ostaje mogućnost žalbe Državnom inspektoratu, koji će onda riješiti slučaj.

– Bez obzira na to što trgovac sada otkazuje narudžbe, on je dužan isporučiti robu po istaknutoj cijeni, osobito ljudima koji su već uplatili novac i dobili potvrdu o tome. Svim kupcima kojima su odgovorili da je artikl rasprodan i da će im vratiti novac preporučujem da pošalju te e-mailove. Ako je to pravi Nike, sramota je da se tako ponaša – kaže za VL Ana Knežević, predsjednica udruge.

