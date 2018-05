Hrvati na Himalaji: Tata je sa sinovima osvojio nepalski vrh!

Planinarska ekspedicija u kojoj su sudjelovala tri Štefaneka, tata Željko (66) te sinovi Janko (38) i Blaž (36) iz Zagreba, u nedjelju je osvojila himalajski vrh Island Peak u Nepalu na 6200 metara.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

Oni su cilj dostigli u 10 sati po lokalnom vremenu, oko 14 sati po našem vremenu.

- Do vrha im je trebalo osam sati od baznoga kampa, od kojeg su krenuli u nedjelju - rekla je Nada Škunca iz planinarskog društva KBC Maksimir.

Trojac je iz Zagreba krenuo 26. travnja i vratit će se nakon nepunih mjesec dana planinarenja po najvišem lancun svijeta.

- Tu su bile bitne pripreme. Na Himalaju su se morali penjati postupno. Prvo su s 3400 metara krenuli na visinu od 4300, pa potom na 4800 metara. Zatim su se morali spuštati, jedan dan su išli gore a jedan dan dolje kako bi se aklimatizirali - govori Nada.

Uspon je posljednjih pola kilometra vrlo zahtjevan. Morali su imati automatske dereze, krampove na čizmama, i tri sherpasa, a temperatura je, kaže Nada, ledenjak. Nakon osvojenog vrha, u nedjelju su se vratili u bazni kamp, koji je na 3950 metara, pa će se sljedećih dana spuštati na 3400, pa na 2800 metara i tako do kraja.

- Djeca su već od trbuha planinarila, potom sam ih nosila na planinarenje u klokanici, a sa 6 i 5 godina su prehodali cijeli Velebit i već su sudjelovali na utrkama - rekla nam je Vesnica Sučić, Željkova supruga te Jankova i Blaževa majka. Ona je supruga upoznala u izviđačima u ranoj mladosti, a u braku su 41 godinu. Cijela je obitelj posvećena planinarenju, a skupa su imali nekoliko velikih pohoda.

- Kilimandžaro smo svi četvero osvojili 1998. S nama je tad išla i obitelj Brečak, a iako je rijetkost da svi članovi osvoje vrh, mi smo tad svi došli do kraja. Nije bilo lako, ali smo se pripremili. Tad smo vidjeli i jednu Izraelku koja je u štiklama došla do vrha. One punije pete, ali opet su to štikle - smijala se Vesnica.

U istom su sastavu 2002. osvojili Mont Blanc. On, kaže, nije toliko visok, ali je vrlo opasan. Obitelj je obišla sve planine u Hrvatskoj i Sloveniji te većinu u BiH i Crnoj Gori.

- Najteže je bilo kad smo išli na Concavo u Kolumbiji. Falio nam je jedan dan da ga osvojimo, bile su oluje i dvoje je ljudi poginulo, a nije bilo više vremena da se ostaje tamo i morali smo se vratiti - kaže Vesnica. Dodaje da se za momke ne brine jer su se pripremili, ali ipak jedva čeka da ih vidi.