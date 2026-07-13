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DOK SU ŠETALI LOŠINJEM

Našli torbicu s 45.300 eura i zadržali je: Dva Čeha završila u zatvoru, nedostaje 6100 eura

Piše 24sata,
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Našli torbicu s 45.300 eura i zadržali je: Dva Čeha završila u zatvoru, nedostaje 6100 eura
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Protiv dvojice Čeha pokrenuta je istraga zbog sumnje u kazneno djelo utaje...

Dvojica čeških državljana završila su u istražnom zatvoru nakon što su u Malom Lošinju pronašli torbicu s 45.300 eura, ali je nisu vratili vlasniku. Umjesto toga, novac su prisvojili, a dio iznosa još uvijek nedostaje, prenosi Burin.hr. Prema sumnjama istražitelja, muškarci su pronašli torbicu koja je ispala vlasniku te su je zadržali, iako su znali da nije njihova. Kada ih je policija pronašla, u torbici više nije bio cjelokupni iznos. Nedostajalo je 6100 eura, a policija nastavlja utvrđivati gdje je završio nestali novac.

Protiv dvojice Čeha pokrenuta je istraga zbog sumnje u kazneno djelo utaje, a sudac istrage odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, budući da je riječ o stranim državljanima.

Česi su u svojoj obrani izjavili kako nisu uzeli 6.100 eura kojih nedostaje. 

Slučaj je izazvao pozornost jer se ne radi o klasičnoj krađi, već o prisvajanju pronađene imovine. Naime, prema hrvatskom zakonodavstvu, osoba koja pronađe izgubljenu stvar dužna ju je predati vlasniku ili policiji, a njezino zadržavanje može predstavljati kazneno djelo.

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