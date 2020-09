Hrvati osmislili moderan način kako doći do posla, imaju više od 3000 oglasa na PickJobsu

Mladi hrvatski entuzijasti napravili aplikaciju za zapošljavanje gdje sve odrađujete preko intereneta, prevodi na 11 jezika i nudi poslove po cijeloj EU. Radili su na njoj u jeku pandemije potaknuti rastom nezaposlenosti

<p>Hrvatskoj i dalje brojimo više od 145.000 nezaposlenih od čega je trećina u statusu "dugotrajne nezaposlenosti". Za 24sata mnogi građani koji su bili u potrazi za poslom prepričavali su anegdote i probleme na koje su nailazili. Tako nam je prije dvije godine Zagrepčanin kojeg smo za potrebe objave nazvali Marko (op.a. podaci poznati redakciji), detaljno ispričao kako su izgledali razgovori na posao u 15 tvrtki u koje se kroz godinu dana prijavio.</p><p>Bilo je svega no jedno im je bilo, kako je rekao, zajedničko: "Smeta me to neko uvriježeno staro pravilo da ne smiješ pitati za plaću. Halo? Podrazumijeva se da ako tražim posao želim i raditi. No ne prijavljujem se da radim za leptir mašne nego za plaću pa valjda trebam znati koliku plaću mogu očekivati, a ne da to bude predmet iznenađenja."</p><p>Dvije godine kasnije provjerili smo da li još istražuje tržište rada pa kaže:</p><p>"Naravno. Nisam još pronašao posao koji zadovoljava moje potrebe. U međuvremenu sam i diplomirao na ekonomskom fakultetu. Uz sve stare boljke pri zapošljavanju samo sam spoznao nove. A sve vam kreće od samih oglasa za posao preko razgovora i testova. Prvo sve to predugo traje. Od poziva da će vas zvati na razgovor do konačne recimo odbijenice prođu tjedni nekada i mjeseci. Za nekoga tko ne radi to je strašno. Da ne spominjem one famozne krugove koje prolazite iako već vidite da su odabrali kandidata ili je za njega cijeli cirkus rađen pa ste samo pijun koji im ispunjava neku kvotu. A posebno mi je 'zabavno' kada za neki jednostavan posao poput 'putnika' ispunjavate testove kao da ćete raditi na dizajniranju NASA-ine letjelice."</p><p>Marko ističe da bi i za potencijalne radnike i za poslodavce bilo puno učinkovitije i jednostavnije da ta međusobno potraga bude dostupnija, brža i jednostavnija.</p><p>Upravo na tom tragu je razmišljala i grupa mladih entuzijasta koji su u jeku pandemije osmislili inovativnu platformu za zapošljavanju.</p><p>Nazvali su je 'PickJobs'. Po čemu je ta platforma drugačija i bolja za poslodavce i nezaposlene koji se žele riješiti tog nesretnog statusa, pitali smo njezine tvorce i vlasnike.</p><h2>Spoj društvene mreže i portala za posao</h2><p>- Naša platforma je spoj društvene mreže i samog portala za posao. Prilikom registracije posloprimci i poslodavci imaju mogućnost popuniti svoj profili sa sto vise traženih podataka te se time predstaviti u sto boljem svjetlu. Uz web platformu našim korisnicima nudimo i potpuno besplatnu mobilnu aplikaciju kako bi posao uvijek bio nadohvat ruke. Važno je za napomenuti kako smo mi međunarodna platforma dostupna u čak 11 zemalja te da su oglasi koje objave poslodavci prevedeni na sve jezike te dostupni posloprimcima iz svih zemalja. Posebno je zanimljiva opcija PJ Match koja na principu umjetne inteligencije računa postotak kompatibilnosti između korisnika i firme na temelju korisnikovih unesenih podataka prilikom uređivanja profila te uvjeta i kvalifikacija koje poslodavac traži u oglasu za određeno radno mjesto – pojašnjavaju nam s PickJobsa.</p><p>Već pri samoj aktivaciji ove platforme imaju 3000 oglasa za različite kategorije poslova.</p><p>- Imamo više opcija koje nudimo. Osim spomenutog automatskog izračuna kompatibilnosti PJ MATCH, imamo i opcije PJ SELECT i PJ QUICKTEST. Pj Select razvijena je za poslodavce u svrhu lakše selekcije i bolje organizacije prijavljenih kandidata kroz 3 kruga kako bi izbjegli nepotrebne razgovore za posao, a PJ QuickTest omogućava poslodavcima kroz vlastite ili globalne kvizove provjeru razine znanja ili ostale njemu bitne informacije o kandidatima te tako skraćuje i precizira proces potrage za kandidatom i prije samog intervjua. Uz sve navedene opcije omogućili smo i direktnu komunikaciju između poslodavca i posloprimca kako bi se prije samih intervjua u potpunosti smanjili nepotrebni razgovori i u završnu fazu pozvali samo kompatibilni u kvalitetni kandidati – pojasnili su iz PickJobsa.</p><p>Ujedno su poslodavcima omogućili detaljne statističke izvještaje koji prate sve prijave i preglede oglasa kao i rezultate kvizova kako bi imali sto bolji uvid u samu kvalitetu oglasa, također nude precizan kalkulator za izračun plaća gdje su uključili sve parametre od izračuna plaća za osobe mlađe od 30 godina, osobe koje imaju djecu, izračun bez osobnog odbitka, vrste obračuna, ukupan trošak plaće...</p><p>S obzirom na to da su oglasi vidljivi automatski u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Ukrajini, Albaniji i na Kosovu, oglasi i sav sadržaj na stranici prevedeni su na službeni jezik navedenih zemalja tako da svaki pojedinac ima lagani pristup poslovima na željenom tržištu na svom službenom ili engleskom kao univerzalnom jeziku.</p>