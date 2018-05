'Naši poslodavci bi da radiš za minimalac, u svim smjenama...'

Svi gospodarski pokazatelji u Hrvatskoj su u uzlaznoj putanji no Hrvati se i dalje osjećaju kao da su u ‘banani’.

No ništa od pozitivnih pomaka ne pomaže da se ljudi prestanu iseljavati iz Hrvatske. Poslodavci vape za radnom snagom. Do prije godinu dana u Hrvatskoj je bilo nezamislivo s ceste ušetati u trgovinu i dobiti posao.

Donosimo priču Zagrepčanina koji ima posao i plaću od oko 5000 kuna, no zadnju godinu u potrazi je za boljim poslom. Podaci su poznati redakciji, a za ove potrebe nazvat ćemo ga Marko. Marko (30) ima SSS - zvanje strojarskog tehničara, a za potrebe tržišta je dodatno završio i ekonomsku srednju školu.

- U posljednjih 11 mjeseci poslao sam prijave za posao u 15 tvrtki. Od toga sam bio na 10 razgovora za posao, a posao sam ‘dobio’ u njih 8. Uglavnom sam se prijavljivao na radna mjesta za CNC operatere te administrativna zanimanja. Prijavljivao sam se preko aplikacije 'Moj posao'. Nije da mi hitno treba posao, jednostavno sam odlučio izazvati sreću i pokušati naći nešto bolje kad se već otvorilo tržište. No to je samo privid - priča Marko.

- Najveći je problem što poslodavci u Hrvatskoj imaju i dalje staru bolest - trebaju te, ali bi najradije da radiš za minimalac po mogućnosti sve smjene i recimo prekovremene da im daš gratis. Malo karikiram, ali nije daleko od istine. Dakle posla ima, ali toliko tvrdoglave s malim plaćama da će radije čekati, oprostite na izrazu, nekog majmuna da nasjedne pa makar na mjesec dana, nego da više plate - pojašnjava. Razgovori za posao tekli su brzo jer je poslodavcima bilo hitno.

- Neke je zanimalo samo kad mogu dati otkaz i prijaviti se kod njih dok su se drugi ponašali po starom hrvatskom običaju, ostavljajući me da satima čekam. Samo su su dva poslodavca dali konkretne uvjete - rekao je.

Poslodavci se, kaže, služe raznim trikovima da privuku radnike no problem je kad se ponude za posao razlikuju od onoga što su napisali do dolaska na razgovor. Razočarao se ponudama za posao u bankama.

- One kojima sam slao zahtjeve, tražile su da prebacim kod njih svoj račun i sve obaveze te po mogućnosti i dižem neki novi kredit. Ako ste kreditno nesposobni, zaboravite na posao. Obzirom da ja radim i da mi ne gori pod nogama, gospođama sam na razgovoru rekao da imam svoje uvjete, a to je da ću što traže napraviti nakon probnog roka. Samo su se nasmijale i rekle da ne mogu to uvjetovati - kaže Marko.

Okušao se i sa zapošljavanjem izvan zemlje.

- Posalo sam nedavno pet zahtjeva za posao u Irsku, Njemačku i Nizozemsku. Troje ih je odgovorilo. Birao sam tvrtke kojima su vlasnici iz Hrvatske - kaže Marko kojem su u Irskoj ponudili da odmah dođe raditi.

- U Irskoj sam se javio na posao održavanja parkova. Plaća je 2500 eura. Dočekaju te na aerodromu, organiziraju smještaj te rješavaju za tebe svu dokumentaciju. No upozorili su me da Hrvatska nabija velike poreze ako se ne odjaviš iz zemlje - rekao je.

Razočarao se u hrvatsku tvrtku koja traži ljude za održavanje dizala po Europi.

- Ništa nije bilo kako su naveli u oglasu, a najzabavniji dio je kad ističu službeni auto. Ne znam kako bi čovjek trebao do dizala iz grada u grad. Valjda tramvajem - nasmijano će Marko.

Želim znati kolika će mi biti plaća

Smeta me 'pravilo' da ne smiješ pitati za plaću. Pa ne prijavljujem se da radim za leptir mašne nego za plaću pa valjda trebam znati što trebam očekivati, misli Marko.

Jednog je poslodavca pitao je li mu neugodno što nudi malu plaću, a on je samo slegnuo ramenima. Rekao je i da neki poslodavci oglase posao da ime se pošalje mail, a onda šalju oglase. Kaže da je u tome uhvatio pet poslodavaca.