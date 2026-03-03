Hrvati se vratili iz Izraela u Zagreb! Put spasa preko Egipta: 'Vožnja života! Bilo je straha...'

Sve je krenulo u subotu kad nam je počeo zvoniti mobitel. Bilo je to upozorenje, a za pet minuta oglasili su uzbunu. Mi smo se u tom trenu zatekli u hostelu u starom dijelu Jeruzalema u hostelu. Zidovi su bili debeli i odjurili smo u podrum. Pretpostavljali smo da stari dio neće napadati, no zbog napada su se i ondje tresli prozori. Počela je tako priču jedna iz skupine 14 hodočasnika, koja je u utorak uvečer stigla zrakoplovom spasa u Zagreb. Zbog svega što je prošla, i ona i drugi putnici na izvanrednom letu Trade Aira, željeli su ostati anonimni. Opisali su nam detaljno kroz što su sve prošli ne bi li se dokopali ikakve sigurnosti.

- Kad je krenula uzbuna, ljudi su krenuli masovno kupovati namirnice u trgovinama. Dobili smo stotine poruka. Nije nas bilo strah za nas, ali bilo nas je strah kako ćemo i kada napustiti zemlju. Mi smo se osjećali sigurno, al taj osjećaj, što nismo znali što će biti sutra, toga nas je bilo strah - ispričala je hodočasnica.

Poruku, da će ih autobus prevesti u Egipat, dobili su oko 15.15 sati. Malo su paničarili jer su imali jako malo vremena za bilo kakvu pripremu za put, a nisu se željeli razdvajati.

- Razmišljali smo što ako mi svi dođemo, a nema mjesta? Svi smo stali. Želimo pohvaliti Ministarstvo vanjskih poslova jer su stvarno napravili veliku stvar - rekla nam je hodočasnica.

Tijekom puta preko granice dobili su tek jednu poruku upozorenja na zračni napad. No, kažu kako je i ta vožnja kroz Egipat bila napeta.

- Bila je to vožnja života. Koferi su nam bili na krovu, vezani samo špagom. Kad smo došli, rekli su nam 'sad ste sigurni' - ispričali su nam hodočasnici.

Naime, oni su poletjeli u utorak poslijepodne iz Egipta, točnije iz turističkog grada Tabe. Iako je prvotno let trasiran prema francuskom Lyonu, usred leta dobili su informaciju kako ipak lete za Zagreb.

- Najljepši dio je bio u upravo u zrakoplovu. Kad nam je pilot rekao "dobar dan", nismo mogli vjerovati. Prvo informacija je bila kako letimo u Lyon pa Zagreb. No, usred leta je rečeno da idemo direktno za Zagreb. Vrištali smo, nismo mogli vjerovat - ispričali su vidno iscrpljeni hodočasnici koje su u Zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali članovi obitelji.

Među njima je bila i obitelj iz Hercegovine čija je kći bila u avionu. Otac, koji je htio također ostati anoniman, kratko nam je rekao da nije spavao od subote kada je sve krenulo.

- Prošao sam rat i znam kako je to. Ovo je bilo strašno, ali morao sam ostati smiren zbog kćeri i supruge. Počeo sam ponovno pušiti od stresa, stalno smo čekali njene nove poruke, da znamo kako je. Nismo znali kad će sletjeti i sad jedino što želim je zagrliti je - rekao nam je otac.

Naime, njegova kći je prošle subote već bila u zrakoplovu i trebala poletjeti za Europu. Rat je sve omeo i let je otkazan. Zbog svega je ostala i bez prtljage, no prošla je, nasreću, bez ogrebotine.

Kako su 24sata već pisala, operacija njihova izvlačenja organizirana je uz pomoć izraelskog Ministarstva turizma, u koordinaciji s hrvatskom diplomacijom. Ruta od Jeruzalema do izraelsko-egipatske granice, inače višesatna vožnja, pretvorila se u put kroz zonu visokog rizika. Sigurnosne procjene mijenjale se iz sata u sat, odluka o polasku donesena je u "prvom relativno sigurnom trenutku".

Hrvatska veleposlanica u Izraelu, Vesela Mrđen Korać, pojasnila nam je kako je zatražila pomoć izraelskih vlasti kako bi se skupini omogućio organizirani prijevoz do granice.

- Zamolila sam izraelsko Ministarstvo turizma, koje sve diplomate kontinuirano informira o stanju oko mogućnosti izlaska, ako nam mogu pomoći oko dolaska do granice, sukladno sigurnosnoj procjeni. Isto su razmotrili i ponudili svoj bus u prvom relativno sigurnom trenutku - rekla nam je Mrđen Korać.

Dok je ta dramatična operacija bila u tijeku, šira slika na Bliskom istoku postajala je sve sumornija. Sukob između Irana, Izraela i SAD-a dodatno se zaoštrava, zemljama regije odjekuju eksplozije, broje se mrtvi i ranjeni, a zračni prostori zatvaraju se gotovo preko noći. U takvoj atmosferi neizvjesnosti hrvatska diplomacija odlučila je poslati avion spasa.

U sjeni sve žešćeg sukoba hrvatske institucije pokrenule su opsežnu operaciju s jednim ciljem, osigurati siguran povratak hrvatskih državljana iz krizom pogođenih područja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova angažiralo je četiri zrakoplova Croatia Airlinesa za evakuaciju Hrvata.

Avion bi, ako se osiguraju potrebna sigurnosna jamstva, mogao letjeti do Dubaija. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 hrvatskih državljana, potvrdio je ministar Gordan Grlić-Radman. Oko 300 rezidenata već je izrazilo želju za povratkom, kao i dodatnih 460 hrvatskih turista. No u MVEP-u su svjesni da se sigurnosni uvjeti mogu promijeniti te razrađuju više scenarija.

Hrvatske vlasti prate i situaciju u drugim državama regije. U Omanu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, njih 12 bit će vraćeno preko Etiopije i Frankfurta, dok preostalih 11 ima opciju odlaska u Dubai. Četvero hrvatskih državljana iz Jordana već je na putu prema Istanbulu. U Kataru je situacija osobito osjetljiva jer je zračni prostor zatvoren, a ondje se nalazi 124 hrvatskih državljana za koje se traže alternativna rješenja.