Hrvati su u 13 sati sutra trebali poletjeti s djecom za Hrvatsku, a ne zna se što će biti s njima

Agonija 12-ero hrvatskih državljana, osmero odraslih i četvero djece, u Zambiji trebala je biti završena nakon današnje odluke sutkinje Mary Mulanda koja je odbacila optužbe protiv njih. Odvjetnik Hrvata, Kelvin Silwimba potvrdio je da su slobodi i da s djecom mogu napustiti Zambiju. U trenucima objave ovoga teksta imigracijski odjel još nije pustio djecu.

Kako upravo doznajemo, navodno će ih pustiti sutra. No to još nije potvrđeno.

- Odjel za useljeništvo odbio je pustiti djecu Hrvatima nakon što ih je Visoki sud Ndola oslobodio krivnje.

Prema riječima jednog od njihovih odvjetnika Kelvina Silwimbe, imigracijski odjel u Ndoli odbio je pustiti djecu navodeći da čekaju daljnje upute. I to unatoč izdanom sudskom nalogu - otkrila je ekskluzivno za 24sata zambijska novinarka.

Nevjerojatan je ovo razvoj situacije s obzirom da je sutkinja Visokog suda u Ndoli, Mary Mulanda donijela odluku kojom se odbacuje optužba protiv osmero Hrvata ističući kako odluka stupa na snagu odmah.

Također smo doznali da u odluci koju je potpisala sutkinja Mary Mulanda stoji da se djeca koja su pod skrbništvom odjela za socijalnu skrb i useljeništvo vrate podnositeljima zahtjeva (hrvatskim državljanima) te da se dokumentacija koja je pod nadzorom suda obavezno vrati podnositeljima zahtjeva.

Hrvati su trebali sutra u 13 sat odletjeti s djecom prema Hrvatskoj i ako to ne učine nemaju let cijeli vikend, kako doznajemo od zambijskih sugovornika.

Ranije bili ushićeni radi presude

Azra Imamović Subošić ranije danas u razgovoru za 24sata otkrila nam je kako se osjeća netom nakon izlaska iz sudnice, gdje joj je pao kamen sa srca, kao i svima ostalima, kad je čula objavu sutkinje Mary Mulanda o odbacivanju optužnice. Tad nije znala što će se dalje događati, a kasnije nismo uspjeli doći do nje.

- Oduševljeni smo, upravo kupujemo hranu za djecu, samo čekamo da vidimo kad će nam doći djeca. Odvjetnici su odmah nakon suda otišli po njih. Sad nam djeca prvo moraju dobiti vizu, a onda ćemo se dogovoriti kad putujemo za Hrvatsku. Mislim da ćemo danas svakako dobiti djecu. Najbitnije nam je da to bude što prije, ponovno smo se rodili kao obitelj. Plakali su čak i ljudi u sudnici, javnost koja je slušala presudu, čak i sudski referenti. Sutkinja mi je otpočetka ulijevala povjerenje. Moram priznati da me strah opet s putovati s djetetom, nadamo se da je to sad gotovo, sad više ništa ne bi smjelo biti, donesena je presuda, obrazložena, sve je bilo kako treba. Danas je točno šest mjeseci otkako smo krenuli iz Hrvatske u Zambiju. Naime, 1. 12. smo krenuli prema Beču iz Hrvatske - rekla je Azra Imamović Subošić ekskluzivno za 24sata.

Zambijska novinarka otkriva nam detalje

Oduševljena je bila i Glorija Sandoya Sakulanga koja je bila suoptužena s Hrvatima. Ona je radila u zračnoj luci u Ndoli, u imigracijskog službi. Bila je izvan sebe od sreće nakon presude.

I obitelji Hrvata bile su izvan sebe od sreće iako s određenom dozom straha s obzirom na sve proživljeno.

- Prvi put nakon šest mjeseci plačem od sreće, a ne od užasa i straha, sve je još neslužbeno, nadam se da je ovo definitivna odluka. Samo se bojimo nastavka priče radi onog prošlog što se dogodilo. Samo ih čekamo da uđu u avion s djecom - rekla je za 24sata Azrina majka.

Uzbuđena je kao i svi ostali što će vidjeti djecu.

Zambijska novinarka koja je za 24sata ekskluzivno pratila cijeli tijek suđenja ispričala nam je što se sve događalo na posljednjem ročištu na kojemu je sutkinja Mary Mulanda objavila odluku o odbacivanju optužnice te zaključila kako nema razloga za nastavak suđenja i izvođenje svjedoka obrane.

- Osam Hrvata, zambijski poduzetnik i visoka dužnosnica zambijske imigracije koji su optuženi za pokušaj trgovine djecom oslobođeni su optužbi. Sutkinja Visokog suda Ndola, Mary Mulanda, oslobodila ih je nakon što je utvrdila da tužiteljski tim nije uspio dokazati elemente kaznenog djela. Sutkinja Mulanda nadalje je rekla kako nije sporno da su djeca, koja su bila predmet slučaja, propisno prošla carinu na granici DR Konga i Zambije od strane imigracijskih službenika iz obiju zemalja. Također je ustvrdila da država nije uspjela dokazati da su dokumenti o posvajanju lažni te je stoga odlučila da su isti autentični. Sutkinja je nadalje presudila da posvajanje djece i njihovo preuzimanje u Zambiji nije bilo protuzakonito - ispričala je za 24sata tijek događaja iz sudnice zambijska novinarka.

Sutkinja Mulanda: Nema dovoljno dokaza

- S obzirom na izvedene dokaze, smatram da tužiteljstvo nije uspjelo prikupiti dovoljno dokaza potrebnih kako bi se suđenje nastavilo, odnosno da bi se optuženi Hrvati morali braniti. Stoga ih oslobađam, puštaju se na slobodu - rekla je sutkinja Mary Mulanda.

- Govoreći nedugo nakon što su oslobođeni, zambijska imigracijska službenica Gloria Sakulenga, koja je također bila optužena s Hrvatima, slomila se nakon što je čula da je oslobođena. Potom se zahvalila Bogu što je oslobođena. Steven Mulija, zambijski poduzetnik koji se bavi turizmom i koji je Hrvatima osigurao smještaj u Ndoli, gdje su boravili s posvojenom djecom, također je bio nevjerojatno sretan što je konačno pušten na slobodu nakon višemjesečnog sudskog saslušanja. Osmero Hrvata nije davalo izjave za zambijske medije ispred suda - ispričala nam je zambijska novinarka.

Jedan od odvjetnika obrane, Kelvin Silwimba, pohvalio je pravosuđe rekavši kako će nakon oslobađajuće presude njegovi klijenti moći otputovati u svoju zemlju sa svojom posvojenom djecom.

- Ovo je dokaz da imamo svoj zakon koji sudovi u zemlji savršeno provode. Hrvati su oslobođeni i s djecom će se vratiti u Hrvatsku - rekao je Kelvin Silwimba, odvjetnik oslobođenih Hrvata.

On im je bio dodijeljen po službenoj dužnosti.

Novinarka koja je izvještavala ekskluzivno za 24sata pitala ga je kako se osjeća sad nakon svega.

- Osjećam se odlično. U ime cijelog našeg odvjetničkog tima mogu reći da se osjećamo odlično, pravda je zadovoljena - rekao je Silwimba.

Kalandanya ispreskakao svjedoke ispitivanjem

Podsjetimo, Kelvin Silwimba ih je branio od početka, odnosno od 7. prosinca 2022., otkako su uhićeni u Zračnoj luci u Ndoli. Tad im je dodijeljen po službenoj dužnosti, dok su njihove obitelji kasnije angažirale odvjetnika Gideona Kalandanyu, koji je u ovom sudskom procesu pokazao iskusnost i znanje te odigrao ključnu ulogu u oslobađanju Hrvata.

Naime, Kalandanya je na prethodnim ročištima unakrsno ispitujući svjedoke tužiteljstva uspio dokazati sudu da nema nikakvih dokaza koji bi pokazali da su njegovi klijenti počinili kaznena djela. Također je svojim znanjem i iskustvom uspio dovesti svjedoke do toga da ne znaju ni što bi odgovarali. Jedan od onih koji se posebno mučio odgovaranjem na pitanja odvjetnika Kalandanye bio je ključni svjedok tužiteljstva Kombe Sakeni. Riječ je o policajcu koji je uhitio Hrvate dok su s djecom 7. prosinca namjeravali otputovati iz Zambije prema Hrvatskoj.

Gideon Kalandanya je na prošlom ročištu ustvrdio da ako je proces posvajanja dovršen i potvrđen od strane sudova u DR Kongu i Hrvatskoj, s odgovarajućim datumskim pečatima, da nije bilo razloga da se optuženima sudi i da budu osuđeni u Zambiji kad ni jedna od tih država nije tvrdila da je počinjeno kazneno djelo.

Obrana je na prošlom ročištu pitala svjedoka tužiteljstva, policajca Kombe Sakenija, je li vlada DR Konga iznijela bilo kakve tvrdnje u vezi s djecom koja su uključena u slučaj, na što je policajac koji ih je uhitio potvrdio da se nisu oglasili.

Hrvati su u Zambiji proveli punih šest mjeseci, 1. prosinca 2022. otputovali su preko Beča u Ndolu, gdje su otišli po djecu posvojenu iz DR Kongo. Ubrzo su im stigla djeca, a do granice ih je, kao što znamo, doveo kongoanski diplomat. S djecom su proveli nekoliko dana u Zambiji te su se 7. prosinca s njima uputili prema Hrvatskoj. Međutim, uhićeni su od strane zambijske imigracijske službe koja im je oduzela djecu, a njih strpala u zatvor, u kojemu su tad proveli 51 dan.

Nedavno doznali što je s djecom

Nakon toga je protiv njih pokrenut postupak u kojemu ih je sudac nižeg suda u Ndoli, Dominic Makalicha, oslobodio optužbi i naredio im da napuste Zambiju u roku od 48 sati. Kad su 7. veljače krenuli za Hrvatsku, u Zračnoj luci u Ndoli opet su uhićeni. U novom postupku koji se vodio protiv njih optuženi su i zambijska imigracijska službenica Glorija Sakulenga te zambijski poduzetnik koji se bavi turizmom Steven Mulija.

Hrvati su drugi put u zatvoru proveli dva tjedna, nakon čega im je dopušteno da se brane sa slobode. Cijelo to vrijeme nisu znali što je s njihovom djecom koju su posvojili, a za koju smo tek mogli čuti službene informacije na sudu, i to u drugom sudskom procesu kojim je predsjedala sutkinja Mary Mulanda. Zaposlenica zambijskog odjela za socijalnu skrb otkrila je da su djeca cijelo vrijeme bila kod njih.

- U trenutku kad smo primili djecu, najmlađemu nije bilo dobro, zbog čega smo potražili liječničku pomoć - rekla je u iskazu na sudu zambijska službenica iz Odjela za socijalnu skrb, Joompa Muleya, koja je otkrila da su djeca dobrog zdravlja i da su upisana u školu.

Rekla je sudu da je postojala jezična barijera između njih i djece, no da djeca sad mogu govoriti engleski i komunicirati s drugima. Također je otkrila da je tijekom sastanka 24. veljače s kongoanskim vlastima i drugim dionicima utvrđeno da su djeca stigla iz sirotišta u Kongu.

Kako će se cijela trakavica završiti znat ćemo sutra kad bi navodno trebali dobiti djecu i s njima otići u Hrvatsku.